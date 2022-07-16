تعداد مبتلایان به وبا در کردستان به ۴۵ نفر رسید

فرزام بیدارپور در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تاکنون در استان ۴۵ مورد مبتلا به وبا شناسایی شده است که اکثراً از عراق وارد استان شده است.

وی افزود: هم اکنون ۴۵ کردستانی مشکوک به بیماری وبا هستند که چهار نفر در سنندج، ۲ نفر در سقز، ۲ نفر در کامیاران، ۲ نفر در سروآباد، یک نفر در بانه و ۳۴ نفر مربوط به شهرستان مریوان هستند.

مدیر امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان اظهار داشت: افراد مبتلا شده به بیماری وبا مربوط به دهه ۵۰ و اکثراً جوان و کارگر ساختمانی هستند که در راه برگشت از عراق مبتلا به این بیماری شده اند.

بیدارپور به رعایت نکات بهداشتی در خصوص این بیماری اشاره کرد و گفت اولین بحث برای پیشگیری استفاده از آب آشامیدنی سالم و لوله کشی است و چنانچه مردم از آب چشمه استفاده می‌کنند حتماً قبل از مصرف آن را بجوشانند.

وی افزود: مردم حتماً قبل از مصرف میوه و سبزیجات، آن را سالم سازی کرده و ضدعفونی کنند چون ۸۰ درصد افراد مبتلا به این بیماری بدون علامت هستند و با آزمایش مشخص می‌شود.

معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان اعلام کرد: از افرادی که از عراق وارد استان کردستان شده اند، غربالگری انجام شده و در مرز باشماق و ورودی‌های استان برای جلوگیری از شیوع این بیماری این مهم انجام می‌شود.