به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا فاطمی امین در نشست دیدار با صنعتگران برگزیده کشور با بیان اینکه اگر بتوانیم شرایط را درست فراهم کنیم اتفاقات خوبی رخ می‌دهد گفت: زمانی که من در آستان قدس رضوی رئیس سازمان اقتصادی بودم قواعدی گذاشتیم که سود شرکت‌های تابعه سه برابر شد. خودمان هم شک کردیم که نکند اشتباه باشد. بررسی کردیم و دیدیم که صحیح است و سود عملیاتی شرکت‌ها رشد داشته و از محل فروش ساختمان نبوده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: نمونه دیگر این بود که در سال ۸۵ مجری طرح نوسازی خودروهای فرسوده بودم. تا قبل از اینکه من وارد این طرح بشوم ۴۵ هزار دستگاه خودرو فرسوده از رده خارج شده بود ولی با تغییر فرایندها شرایطی فراهم کردیم که مراکز اسقاط خودرو، خودروسازان، بانک‌ها و نیروی انتظامی هر کدام کار خود را به خوبی انجام دهند. نتیجه این شد که ظرف ۱۰ ماهه ۲۲۵ هزار دستگاه خودرو فرسوده از رده خارج شد.

فاطمی امین افزود: بنابراین لازم نیست هزینه و وقت زیادی بگذاریم بلکه اولویت‌ها را باید به درستی تشخیص بدهیم و به خوبی مسیر را ترسیم کنیم تا از عوامل مشکل زا به دور شویم.

وزیر صمت یادآور شد: تا پیش از این جلسه، ستاد رفع موانع تولید را با بنگاههای کوچک برگزار می‌کردیم. اما در این جلسه تصمیم گرفتیم تا مشکلات و چالش‌های بنگاههای بزرگ را با حضور نمایندگان این شرکت‌ها برگزار کنیم این جلسات از این پس هر سه ماه یک بار برگزار می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: دو سازوکار برای رفع موانع تولید پیش بینی کرده ایم. یکی سامانه پایش و دیگری تعامل با کسب و کارها با رویکرد مسئله محور تا دچار روزمرگی در کارهای وزارت صمت نشویم.

فاطمی امین تاکید کرد: بنا شد کسب و کارها رتبه بندی شوند و برای بنگاههای برتر مشوق‌هایی از قبیل همراهی با وزیر در سفرهای خارجی یا تخفیف به آنها در زمان برگزاری نمایشگاه‌ها ارائه کنیم. این نظام نامه به زودی اجرایی می‌شود و بر اساس توانمندی بنگاهها مشوق‌هایی دریافت خواهند کرد.

در حاشیه این مراسم وزیر صمت در جمع خبرنگاران با بیان اینکه از فروردین امسال طرح مبارزه با کالای قاچاق و تقلبی را آغاز کردیم گفت: در حوزه‌های دخانیات، پوشاک، لوازم خانگی، لوازم یدکی خودرو و … این فعالیت‌ها آغاز شده اما مبارزه با کالاهای تقلبی امری نیست که مقطعی باشد و تداوم خواهد داشت.

فاطمی امین درباره قیمت مواد اولیه تولید گفت: در خصوص تولید فولاد مشکلی نداریم بخصوص در زمینه ورق فولادی و قیمت‌ها مناسب است اما عمده چالش ما در خصوص مواد پتروشیمی است که در این زمینه همکاری‌هایی را با وزارت نفت آغاز کرده ایم؛ با همان روشی که سازمان فولاد را کنترل کردیم سازمان پتروشیمی را هم کنترل خواهیم کرد.

وزیر صمت درباره تولید خودرو یادآور شد: به ثبات تولید و کاهش خودروهای کف پارکینگی رسیده ایم به گونه‌ای که تا آبان یا آذر سال گذشته تعداد خودروهای کف پارکینگی ۱۷۰ هزار دستگاه بود و الان به ۲۲ هزار دستگاه رسیده است.

وی تاکید کرد: از ابتدای خرداد امسال دیگر خودروی ناقص نه در سایپا و نه در ایران خودرو تولید نمی‌شود. یکی از عوامل کاهش کیفیت، تولید خودروهای ناقص بود.

فاطمی امین یادآور شد: تیبا، سمند و ۴۰۵ خودروهایی هستند که پلتفرمشان به گونه‌ای است که قابلیت ارتقا و افزایش کیفیت ندارند. لذا باید به سمت توقف تولید برویم.

وزیر صمت یادآور شد: تیبا از آخر تیرماه تولید نمی‌شود و تعدادی را که مثلاً برای تیبا ۳۰ هزار دستگاه است و قبلاً تعهد ساخت داده ایم تولید می‌کنیم و پس از آن دیگر تولید نخواهد شد.