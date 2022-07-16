به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان ملی استاندارد، مهدی اسلام پناه، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان ملی استاندارد ایران صبح امروز میزبان وزیر صنعت معدن و تجارت بود.

در این نشست تاکید جدی بر کیفیت و کسب رضایت مشتریان به عنوان اصل مهم و همچنین رفع عیوب پر تکرار تاکید شد و نیز خروج خودروهای تیبا، ساینا، سمند و ۴۰۵ از چرخه تولید اعلام شد.

اسلام پناه در این جلسه که به منظور رفع ابهامات و مشکلات موجود در اجرای استاندارد خودرو برگزار شد، گفت: مردم نگران نباشند سازمان ملی استاندارد ایران تمهیدات لازم را برای اجرای تعهدات خودروسازان دنبال می‌کند.

وی با تاکید بر اینکه، کیفیت در زنجیره تولید خودرو باید رعایت شود، گفت: با توجه به وجود چند هزار قطعه در تولید خودرو، ایراد موجود در یک قطعه باعث نقص در تولید نهایی خواهد شد.

اسلام پناه با بیان اینکه بی‌کیفیتی قطعه باعث بروز عیوب پر تکرار می‌شود، تاکید کرد: خودروسازان برای اطمینان از کیفیت نهایی باید قطعات خودرو را از تولیدکنندگانی تأمین کنند که مورد تأیید سازمان ملی استاندارد ایران باشد.

معاون رئیس جمهور با اشاره به هدف صادراتی وزارت صمت گفت: سخت گیری‌های عقلایی و علمی استاندارد برای تولید داخلی تمرینی برای ارتقای کیفیت خودرو به عنوان الزامات صادراتی خواهد بود.

دبیر شورای عالی استاندارد در پاسخ به درخواست وزارت صمت برای افزایش مدت گواهی تطابق تولید از یک ماه سه ماه تصریح کرد: در صورتی که تولید کنندگان گزارش‌ها و الزامات کیفی و منبع تأمین کنندگان را به صورت کامل به سازمان ملی استاندارد ایران ارسال نماید و متعهد به اظهارات خود باشند این موضوع قابل اجرا خواهد بود.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران ورود جدی این سازمان را به صنعت خودروسازی فرامین رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) در خصوص کیفیت خودرو و فرمان هشت ماده‌ای ریاست محترم جمهور عنوان کرد و گفت: این دستورات شرایطی را به نحوی رقم می‌زند که تصمیمات جدی تر و سریع‌تر باشیم.

در ادامه فاطمی امین، وزیر صمت با تقدیر از تلاش سازمان ملی استاندارد ایران برای ارتقای سطح کیفی خودروها گفت: این مهم یکی از وظایف محوله به وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

وزیر صمت با اشاره به چالش‌های انباشته شده در زنجیره صنعت خودرو به نقشه راه تحول این وزارتخانه اشاره کرد و افزود: این نقشه راه در سه مرحله تعریف شده که مرحله اول آن از آذر ماه ۱۴۰۰ آغاز و تا پایان ۱۴۰۱ تعیین شده که برگرفته از چهار مرحله، ثبات در تولید، اصلاح ساختار مالی و مدیریتی، ورود محصول جدید و برنامه‌ریزی های کیفی است. وی با اشاره به خروج خودروهای تیبا، ساینا، سمند و ۴۰۵ از چرخه تولید، اظهار داشت: خودروسازان موظفند در اجرای تکالیف قانونی خود که رضایت مشتریان را به دنبال دارد از هیچ کوششی دریغ نداشته باشند.

فاطمی امین با بیان اینکه کیفیت به تدریج رخ می‌دهد گفت: تا پایان امسال تغییرات کیفی خودرو برای مردم قابل محسوس خواهد شد.

وزیر صمت با اشاره به خودروهایی که به دلیل نقص در تأمین در پارکینگ خودروسازان باقی مانده آمد گفت: این آمار از ۱۷۰ هزار دستگاه در سال قبل به ۲۲ هزار دستگاه در خرداد ماه امسال کاهش پیدا کرد و تا شهریور امسال به صفر می‌رسد.

در این نشست مقرر شد خودروهایی که نتوانستند مجوز استاندارد را برای شماره گذاری دریافت کنند با شرایطی قابل اجرا در قالب پیوست قانونی تعیین تکلیف شوند.

در این جلسه، معاونان و جمعی از مدیران کل سازمان ملی استاندارد ایران حضور داشتند.