مسابقه دو خیابانی در جهرم برگزار شد

خدیجه رمضانلی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: مسابقه دو خیابانی ویژه آقایان با حضور تعداد کثیری از علاقهمندان به رشته دو و میدانی در جهرم برگزار شد.
وی افزود: این مسابقه با هدف گرامیداشت دهه امامت و ولایت و شناساندن این رشته به نوجوانان و جوانان این شهرستان برگزار شد که در پایان «مجتبی دانا» از شهرستان لار، «موسی شاکری» از هیئت دو و میدانی جهرم دوم و «مجید شفیعی» نیز به مقام سوم رسید.
سرپرست ورزش و جوانان جهرم بیان کرد: همچنین بین نفرات شرکتکننده در این مسابقه قرعهکشی انجام و به نفرات برگزیده، جوایزی اهدا شد.
وی ادامه داد: در پایان این مسابقه به ۲ نفر از شرکتکنندگان که از لحاظ سنی (بزرگترین و کوچکترین شرکت کنندگان بودند) نیز هدیهای تقدیم شد.
رمضانلی عنوان کرد: در حاشیه این مراسم از تعدادی پیشکسوتان ورزش شهرستان و جمعی از مسئولین با لوح سپاس و تندیس، تقدیر و تشکر بعمل آمد.
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