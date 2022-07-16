همه کشورها باید در مقابله با چالش های مدرن سهیم باشند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، عبد الفتاح السیسی رئیس جمهور مصر در نشست جده بر امنیت و توسعه گفت که نشست امروز در لحظهای استثنایی از تاریخ جهان و کشورهای عربی برگزار میشود.
وی با اشاره به بحرانهای متعدد جهانی و منطقهای و اینکه این بحرانها هر روز تشدید میشود و سایه آن بر کل بشریت سنگینی میکند، افزود: همه کشورها و منطقه ما باید در مقابله با چالشهای مدرن سهیم باشند.
رئیس جمهوری مصر ادامه داد: زمان تلاشها و همکاریهای مشترک ما برای مهار درگیریها و جنگهای داخلی در منطقه فرا رسیده است. جهان ظرفیت همه بشریت را دارد و صلح قدرتمندان مبتنی بر عدالت، حقیقت و تعادل است، حرکت به سمت آینده به چگونگی تعامل و برخورد با بحرانهای منطقه بستگی دارد و باید به راه حلی عادلانه و همه جانبه برای مسئله فلسطین بر اساس راه حل دو دولت دست یافت.
السیسی عنوان کرد: ما باید تلاشها و همکاریهای مشترک خود را برای رسیدن به راه حل نهایی و بدون بازگشت برای روند صلح را گسترش دهیم, چرا که امنیت کشورهای عربی جدا از هم نیست.
رئیس جمهور مصر گفت: مبانی احترام به حاکمیت کشورها و عدم مداخله در امور آنها باید بر روابط کشورهای عربی حاکم باشد و ما به پایبندی خود در زمینه مبارزه با همه انواع تروریسم و افراطی گری تاکید میکنیم. گروههای شبه نظامی و گروههای مسلح در منطقه جایگاهی ندارند، ما از امنیت و منافع خود با تمام ابزارهای ممکن صیانت خواهیم کرد.
گفتنی است که نشست جده دقایقی قبل در جده عربستان شروع شده است.
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