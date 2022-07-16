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۲۵ تیر ۱۴۰۱، ۱۶:۴۳

رئیس جمهور مصر در نشست جده:

همه کشورها باید در مقابله با چالش های مدرن سهیم باشند

همه کشورها باید در مقابله با چالش های مدرن سهیم باشند

رئیس جمهوری مصر در سخنرانی خود در نشست جده برای امنیت گفت که همه کشورهای جهان و منطقه ما باید در مقابله با چالش های مدرن سهیم باشند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، عبد الفتاح السیسی رئیس جمهور مصر در نشست جده بر امنیت و توسعه گفت که نشست امروز در لحظه‌ای استثنایی از تاریخ جهان و کشورهای عربی برگزار می‌شود.

وی با اشاره به بحران‌های متعدد جهانی و منطقه‌ای و اینکه این بحران‌ها هر روز تشدید می‌شود و سایه آن بر کل بشریت سنگینی می‌کند، افزود: همه کشورها و منطقه ما باید در مقابله با چالش‌های مدرن سهیم باشند.

رئیس جمهوری مصر ادامه داد: زمان تلاش‌ها و همکاری‌های مشترک ما برای مهار درگیری‌ها و جنگ‌های داخلی در منطقه فرا رسیده است. جهان ظرفیت همه بشریت را دارد و صلح قدرتمندان مبتنی بر عدالت، حقیقت و تعادل است، حرکت به سمت آینده به چگونگی تعامل و برخورد با بحران‌های منطقه بستگی دارد و باید به راه حلی عادلانه و همه جانبه برای مسئله فلسطین بر اساس راه حل دو دولت دست یافت.

السیسی عنوان کرد: ما باید تلاش‌ها و همکاری‌های مشترک خود را برای رسیدن به راه حل نهایی و بدون بازگشت برای روند صلح را گسترش دهیم, چرا که امنیت کشورهای عربی جدا از هم نیست.

رئیس جمهور مصر گفت: مبانی احترام به حاکمیت کشورها و عدم مداخله در امور آنها باید بر روابط کشورهای عربی حاکم باشد و ما به پایبندی خود در زمینه مبارزه با همه انواع تروریسم و افراطی گری تاکید می‌کنیم. گروه‌های شبه نظامی و گروه‌های مسلح در منطقه جایگاهی ندارند، ما از امنیت و منافع خود با تمام ابزارهای ممکن صیانت خواهیم کرد.

گفتنی است که نشست جده دقایقی قبل در جده عربستان شروع شده است.

کد مطلب 5539753

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