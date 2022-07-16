موضع گیری خصمانه بایدن علیه ایران از عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، جو بایدن رئیس جمهور امریکا در سخنانی در نشست موسوم به امنیت و توسعه در جده عربستان به موضع گیری خصمانه علیه ایران پرداخت.

وی مدعی شد: ایران در راستای بی ثباتی در خاورمیانه حرکت می کند. ما عزم جدی برای غلبه بر منابع تروریسم داریم.

بایدن گفت: ما خواهان حمایت شرکای خود با تقویت ائتلاف برای حل همه مشکلات هستیم. ما دیدگاه روشنی درباره آنچه باید در خاورمیانه انجام شود، داریم.

وی افزود: آمریکا همچنان شریکی فعال در منطقه خواهد بود. ما حامی کشورهایی هستیم که به اصول نظام بین المللی پایبند باشند. ما به کار گیری زور برای تغییر مرزها مخالفیم.

بایدن ادعا کرد: آمریکا به ایران اجازه نخواهد داد که به سلاح هسته ای دست یابد. دولت آمریکا به نفع روسیه، چین و ایران از منطقه خارج نخواهد شد. ما به تلاشهای دیپلماتیک به منظور فشار بر ایران درباره برنامه هسته ای آن ادامه می دهیم و هدفمان این است که تهران به سلاح هسته ای دست نیابد.

وی گفت: ما در حال حاضر در حال گفتگو با عمان برای دست یابی به راه حل سیاسی برای بحران یمن هستیم.

بایدن ضمن تشکر از ریاض برای دعوت به نشست جده گفت: همه ما متحد هستیم که با آنچه تهدیدات تروریستی در منطقه مقابله کنیم!

وی گفت: ما میلیاردها دلار برای کاستن از بحران غذایی در منطقه جمع آوری می کنیم. ما درباره افزایش تولید انرژی در ماههای آتی توافق کردیم. متعهدیم که آزادی کشتیرانی در منطقه وجود داشته باشد.

بایدن ادعا کرد: به هیچ کشوری اجازه تسلط بر دیگری از طریق نظامی را در منطقه نخواهیم داد.

وی در ادامه از توافقنامه تجارت آزاد و سرمایه گذاری سعودی در اردن خبر داد.

بایدن مدعی شد: آمریکا برای ایجاد آینده ای بهتر برای منطقه با مشارکت همه شما، سرمایه گذاری کرده است.