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۲۵ تیر ۱۴۰۱، ۱۶:۱۵

شاه اردن در نشست جده:

امنیت و ثباتی در منطقه بدون حل مشکل فلسطین در کار نخواهد بود

امنیت و ثباتی در منطقه بدون حل مشکل فلسطین در کار نخواهد بود

عبدالله دوم شاه اردن در سخنانی در نشست موسوم به امنیت و توسعه در جده عربستان گفت: امنیت و ثبات در منطقه بدون حل مشکل فلسطین در کار نخواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، عبدالله دوم شاه اردن در سخنانی در نشست موسوم به امنیت و توسعه در جده عربستان گفت: این نشست امروز در حالی برگزار می شود که منطقه و جهان با تبعات بحران کرونا و نیز پیامدهای بحران اوکراین روبرو است.

شاه اردن در ادامه تاکید کرد: ما با مخاطرات امنیتی در مرزهایمان در مبارزه با قاچاق مواد مخدر و اسلحه روبرو هستیم.

عبدالله دوم اعلام کرد: امنیت و ثباتی در منطقه بدون حل مساله فلسطین و تشکیل کشور مستقل فلسطین بر اساس مرزهای ۱۹۶۷ در کار نخواهد بود.

گفتنی است که نشست جده دقایقی قبل در جده عربستان شروع شده است.

کد مطلب 5539743

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