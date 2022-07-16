« پل ماشلک» بودجه شهر را می بلعد/دپوی ۲۰ هزار تن زباله در نیروگاه

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صادق خوئی عصر شنبه در نشست با خبرنگاران انتخاب شهردار را اولین وظیفه شورا بیان کرد و گفت: زمانی فکر کردم کنار کشیدن من برای شهر بهتر است، خودم کنار کشیدم تا به نفع شهر باشد.

وی اتمام کارهای نیمه تمام را از جمله برنامه‌ها و هدف بیان کرد و گفت: پل ماشلک کمتر از ۱۰ درصد اجرا و کمتر از ۱۰ درصد پرداخت مالی آن اجرا شد و هزینه آن بیش از ۸۰ میلیارد تومان است.

وی با بیان اینکه امروز پل ماشلک پیشرفت ۹۰ درصدی دارد، تصریح کرد: اگر با پل بندر تداخل نداشتیم این طرح اتاکنون بهره برداری می‌شد.

خوئی پروژه پاساژ همافران را از دیگر طرح‌ها بیان کرد و گفت: از تأسیسات تا خرابه‌های طبقه سوم آن را به پروژه ناتمام مبدل کرد و برای تکمیل آن باید ۸۰ میلیارد تومان منابع تأمین می‌کردیم و برنامه‌هایی برای راه اندازی آن طراحی کردیم.

رئیس شورای شهر نوشهر پردیس سینمایی همافران را از دیگر طرح‌ها ذکر کرد و گفت: این قرارداد به صورت مشارکتی با حوزه هنری منعقد شد و ۱۰ روز آینده تکمیل و افتتاح می‌شود.

وی شهر بازی را از دیگر طرح‌ها برشمرد و گفت: ایجاد رستوران در پاساژ همافران از دیگر پروژه‌ها است و این طرح به عنوان میراث غلط یا درست باید تکمیل شود و به نتیجه برسد.

وی هزینه هشت میلیارد تومانی برای فوتبال شهر را از دیگر اقدامات ذکر کرد و گفت: یک بار خودم اسپانسر شدم ولی به دلیل انتخاباتی و سیاسی کردن، از آن کنار کشیدم.

۲۰ هزار تن کوه زباله دپو شده است

خوئی کمک مالی به هیئت‌های ورزشی را از محورهای فعالیت شورا برشمرد و با اشاره به پروژه ناتمام زباله سوز گفت: در بدو ورود به شورا بانامه ای از محیط زیست مواجه شدم که ۲۰ هزار تن کوه زباله در آن انباشت بود و زباله سوز سه ماه خاموش بود.

رئیس شورای شهر نوشهر تأمین آب و برق زباله سوز را از اقدامات بیان کرد و گفت: هشت بر ثانیه آب برای زباله سوز تأمین شد و چاه حفرشده غیرکارشناسی آن به رغم هزینه ۴۰۰ میلیون تومانی به نتیجه نرسید و چاه جدید در محل نگهداری سگ‌های ولگرد حفر شد و با سه هزارو ۶۰۰ متر لوله کشی، آب نیروگاه را تأمین کردیم.

وی با اشاره به روشن شدن کارخانه زباله سوز با تأمین برق آن اظهار داشت: طرف قرارداد باید نسبت به ایجاد و احداث تصفیه خانه اقدام می‌کرد تا شیرابه‌های کوه ۲۰ هزار تنی زباله را تصفیه می‌کرد.

محمدصادق خوئی با بیان اینکه امروز ۸۰ درصد کار ساخت تصفیه خانه انجام شده است، تصریح کرد: این پروژه‌ها به رغم کسری و کمبود مالی صورت گرفته است.

وی درباره کشتارگاه نوشهر با بیان اینکه پروژه آب، برق و گاز نداشت و از نظر پسماند و فاضلاب وضعیت خوبی نداشت، گفت: هنوز این پروژه وضعیت خوبی ندارد و در گذشته گوشت با ماشین شخصی جابجا می‌شد و سلاخان کارت سلامت نداشتند و این کشتارگاه با بیش از ۵۰ سال سابقه امکاناتز یرساختی نداشت و امروز آب، برق و گاز آن مهیا شد.

وی با اظهار اینکه یک سپتیک تانک برای فاضلاب کشتارگاه تهیه شد، گفت: بازار دستفروشان نیز از دیگر پروژه‌ها بود و ۳۲ میلیارد تومان بابت زمین بازار روی دست شورا و شهرداری مانده بود که پرداخت آن در دست اقدام است.

رئیس شورای شهر نوشهر تأمین آب بهجت آباد و هلستان را از دغدغه‌ها برشمرد و گفت: آب این مناطق از چالوس تأمین می‌شد و با واگذاری زمین وپیگیری مستمر، حفاری چاه انجام شد و به زودی این طرح تکمیل می‌شود.

وی اولین هدف در بودجه سال جاری را اجرای یک یا دو پروژه بزرگ و کامل بیان کرد و گفت: درست انجام دادن پروژه مسئله مهم است و از این رو پروژه سال جاری دقیق و هدفمند نوشته شده است.

راه اندازی نهضت بزرگ آسفالت

خوئی با اشاره به راه اندازی نهضت بزرگ آسفالت گفت: در قالب این طرح ۲۰۰ هزار مترمربع از کوچه‌های شهر آسفالت می‌شود و هیچ کوچه خاکی در شهر وجود نخواهد داشت.

وی با اظهار اینکه ساحل سیترا ظرفیت‌های بالایی دارد و زمانی منطقه نمونه گردشگری بود، تحول سیترا با جذب سرمایه گذار واقعی را از مهمترین برنامه‌ها ذکر کرد و گفت: ایجاد پارک آبی و پیست کارتینگ از برنامه‌ها است.

وی ادامه داد: طبق مذاکره با بندر مقرر شد پارکینگ طبقاتی در محل پارکینگ بازار روز انجام شود و همچنین درب بندر به روی مردم در ساعاتی خاص باز شود.

رئیس شورای شهر نوشهر، تعامل با باغ اکولوژی برای عقب نشینی را از دیگر طرح‌ها بیان کرد و گفت: طرح محله محوری نیز جایگزین شورایاری شد و در این طرح شهردار و شورای شهر از مناطق ۱۶ گانه بازدید و برای حل مشکلات اقدام کردند.

وی با بیان اینکه در راستای ایجاد شهر الکترونیک به همه شهروندان، کارت هوشمند داده می‌شود، نوسازی ۲۷ خودرو فرسوده را از جمله گام‌ها در حوزه حمل ونقل بیان کرد.

خوئی با بیان اینکه بازآفرینی شهری مزایای زیادی برای شهر دارد، گفت: ۹۰ هکتار به بافت نارکاآمد شهر افزوده شد و هدف اصلی رضایت شهروندان شهر بوده است.