«امضای توافقنامه تجارت آزاد با اوراسیا توسط پوتین» صحت ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان توسعه تجارت، محمودرضا کریمی، دستیار رسانه‌ای رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به انتشار خبر «امضای توافقنامه تجارت آزاد با اوراسیا توسط پوتین» به صورت گسترده در رسانه‌ها، ضمن تکذیب این خبر گفت: آنچه به امضای رئیس جمهور روسیه رسیده، تمدید اجرای موافقت نامه تجارت ترجیحی با اوراسیا است که از ۵ آبان ۹۸ به مدت ۳ سال اجرایی شده است.

وی افزود: از آنجایی که موافقت نامه مذکور در آبان ماه سال جاری منقضی خواهد شد و مذاکرات انعقاد تفاهمنامه تجارت آزاد با اوراسیا هنوز ادامه دارد، سران کشورهای عضو این اتحادیه به تمدید موافقت نامه تجارت ترجیحی اقدام کردند.

به گفته کریمی، مذاکرات ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا برای عقد موافقت نامه تجارت آزاد هنوز به اتمام نرسیده و انتظار می‌رود که پس از حداقل انجام دو دور مذاکراتی طی ماه‌های آینده این مذاکرات به اتمام برسد.

وی در این زمینه گفت: پس از اتمام مذاکرات متن موافقتنامه آماده امضای مقامات دو طرف خواهد شد.

دستیار رسانه‌ای رئیس سازمان توسعه تجارت یادآور شد: پیش از این، جمهوری اسلامی ایران و کشورهای اتحادیه اوراسیا توافق کرده بودند که اجرای موافقت نامه تجارت ترجیحی فعلی تمدید شود.

وی با اشاره به اینکه موافقتنامه تجارت ترجیحی از ۵ آبان ۱۳۹۸ اجرایی شده و اعتبار اولیه آن به مدت ۳ سال بوده است، افزود: در حال حاضر ایران و کشورهای اتحادیه اوراسیا توافق کرده‌اند که تا نهایی شدن موافقت نامه در حال مذاکره تجارت آزاد، موافقتنامه فعلی تجارت ترجیحی تمدید شود.

کریمی ادامه داد: تفاهم نامه (پروتکل) تمدید موافقتنامه تجارت ترجیحی در اسفند سال گذشته به امضای ۵ کشور اتحادیه اوراسیا و ایران رسیده و در حال حاضر هر یک از کشورهای طرف این موافقتنامه در حال طی مراحل تصویب داخلی این تمدید هستند.