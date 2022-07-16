  1. استانها
  2. بوشهر
۲۵ تیر ۱۴۰۱، ۲۰:۱۷

پنجره مهر؛

استان بوشهر نیازمند تقویت تجهیزات مقابله با آتش‌سوزی شناورها

استان بوشهر نیازمند تقویت تجهیزات مقابله با آتش‌سوزی شناورها

بوشهر - مدیرکل مدیریت بحران استانداری بوشهر گفت: استان بوشهر نیازمند تقویت تجهیزات مقابله با آتش‌سوزی شناورها است.

دریافت 6 MB

به گزارش خبرنگار مهر، مانور آتش خوار به منظور آمادگی مقابله با آتش‌سوزی لنج‌ها در اسکله صیادی بندر رستمی در بخش دلوار تنگستان برگزار شد.

در حاشیه این مانور که با حضور مدیرکل بحران استانداری، معاون عمرانی فرمانداری تنگستان، معاون صید اداره‌کل شیلات استان، رئیس اداره اچ‌اس‌ای اداره کل بنادر استان و کارشناسان مربوطه برگزار شد، به صورت میدانی از تجهیزات و سخت‌افزار مربوط به مقابله با خطرات احتمالی در اسکله‌های بنادر رستمی و عامری در بخش دلوار بازدید شد.

کوروش دهقان مدیرکل مدیریت بحران استانداری بوشهر گفت: استان بوشهر نیازمند تقویت تجهیزات مقابله با آتش‌سوزی شناورها است.

کد مطلب 5539930

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه