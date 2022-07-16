به گزارش خبرنگار مهر، مانور آتش خوار به منظور آمادگی مقابله با آتش‌سوزی لنج‌ها در اسکله صیادی بندر رستمی در بخش دلوار تنگستان برگزار شد.

در حاشیه این مانور که با حضور مدیرکل بحران استانداری، معاون عمرانی فرمانداری تنگستان، معاون صید اداره‌کل شیلات استان، رئیس اداره اچ‌اس‌ای اداره کل بنادر استان و کارشناسان مربوطه برگزار شد، به صورت میدانی از تجهیزات و سخت‌افزار مربوط به مقابله با خطرات احتمالی در اسکله‌های بنادر رستمی و عامری در بخش دلوار بازدید شد.

کوروش دهقان مدیرکل مدیریت بحران استانداری بوشهر گفت: استان بوشهر نیازمند تقویت تجهیزات مقابله با آتش‌سوزی شناورها است.