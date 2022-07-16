به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دویچه وله، نشست های دوره ای سران و مقام‌ های ارشد ۲۰ اقتصاد برتر جهان (گروه ۲۰) که در جزیره بالی اندونزی برگزار شد تحت تأثیر درگیری ها در اوکراین برگزار و به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری رویترز، وزیران دارایی و مقام های مالی کشورهای عضو گروه ۲۰ بعد از ظهر امروز شنبه در حالی به اجلاس ۲ روزه خود خاتمه دادند که تمام تلاش ها برای توافق بر سر یک بیانیه رسمی پایانی بی‌ نتیجه ماند.

پیش از این برخی منابع مطلع به رویترز گفته بودند که به دلیل اختلاف نظر بین نمایندگان ۲۰ کشور صنعتی و اقتصادهای نوظهور بر سر عملیات ویژه نظامی روسیه در اوکراین و پیامدهای آن، انتظار نمی رود که پیرامون یک بیانیه مشترک پایانی توافقی به دست آید.

یک مقام وزارت خزانه داری فرانسه امروز شنبه در این باره به خبرنگاران گفته است که توانایی اقدام و ارتباط گیری گروه ۲۰ به دلیل جنگ در اوکراین (که روسیه به عنوان یکی از اعضای گروه در آن دخیل است)، به شدت محدود به نظر می رسد.

«پری وارجییو» رئیس بانک مرکزی اندونزی در سخنرانی گشایش دومین روز از اجلاس مقام های مالی- پولی گروه ۲۰ گفت: شرکت کنندگان گفتگوهای سودمندی با یکدیگر داشته‌ اند، اما این گروه باید برای حمایت از اقتصاد جهانی نتایج مشخصی را ارائه کند.

ثبات بخشی در اقتصاد پس از همه گیری ویروس کرونا و مقابله با بحران مالی ناشی از تغییرات اقلیمی از جمله مسائلی بودند که در اجلاس ۲ روزه وزیران دارایی و مقام های ارشد بانکی و مالی گروه ۲۰ درباره آنها بحث و تبادل نظر شد.