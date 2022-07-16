غرق شدن ۳ مسافر در منطقه شنا ممنوع انزلی

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سیدجعفر جوانمردی عصر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در ۷۲ ساعت گذشته سه تن از مسافران به دلیل عدم استفاده از طرح‌های سالم سازی دریا و آشنا نبودن به فنون شنا جان خود را از دست دادند.

وی افزود: در این مدت یک مرد ۵۰ ساله، جوان ۲۳ ساله و کودک ۱۱ ساله قربانی دریای خزر شدند.

سرهنگ جوانمردی تاکید کرد: در روزهای گذشته چندین نفر از مسافران توسط ناجیان غریق از خطر مرگ نجات یافتند.

وی تصریح کرد: شهروندان و مسافران برای جلوگیری از بروز هر گونه حادثه از طرح‌های سالم سازی دریا استفاده کنند تا با ثبت خاطرات خوش به شهر و دیار خود بازگردند.