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۲۵ تیر ۱۴۰۱، ۲۳:۴۴

طی ۷۲ ساعت گذشته اتفاق افتاد؛

غرق شدن ۳ مسافر در منطقه شنا ممنوع انزلی

غرق شدن ۳ مسافر در منطقه شنا ممنوع انزلی

انزلی- فرمانده انتظامی انزلی گفت: سه تن از مسافران به دلیل آشنا نبودن به فنون شنا و عدم استفاده از طرح‌های سالم سازی دریا در انزلی غرق شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سیدجعفر جوانمردی عصر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در ۷۲ ساعت گذشته سه تن از مسافران به دلیل عدم استفاده از طرح‌های سالم سازی دریا و آشنا نبودن به فنون شنا جان خود را از دست دادند.

وی افزود: در این مدت یک مرد ۵۰ ساله، جوان ۲۳ ساله و کودک ۱۱ ساله قربانی دریای خزر شدند.

سرهنگ جوانمردی تاکید کرد: در روزهای گذشته چندین نفر از مسافران توسط ناجیان غریق از خطر مرگ نجات یافتند.

وی تصریح کرد: شهروندان و مسافران برای جلوگیری از بروز هر گونه حادثه از طرح‌های سالم سازی دریا استفاده کنند تا با ثبت خاطرات خوش به شهر و دیار خود بازگردند.

کد مطلب 5540033

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