عبدالرضا شهیدیپارسا، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت موقوفات دارای کاربری باغ و فضای سبز در شمیرانات، از برنامهریزی برای بهرهبرداری فرهنگی از این املاک خبر داد.
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شمیرانات اظهار کرد: بخشی از موقوفات به دلیل سابقه و شرایط موجود، در طرحهای تفصیلی دارای کاربریهایی مانند باغ و فضای سبز هستند و همین موضوع بر نحوه بهرهبرداری از آنها تأثیرگذار است.
وی افزود: املاک دارای کاربری تجاری و مسکونی به طور معمول از ارزش اقتصادی بیشتری برخوردارند، اما موقوفاتی که امکان تغییر کاربری آنها وجود ندارد، با محدودیتهایی در حوزه بهرهبرداری مواجه هستند.
شهیدیپارسا با تأکید بر ضرورت حفظ ماهیت این موقوفات بیان کرد: برای این دسته از املاک باید الگوهایی تعریف شود که ضمن حفظ ساختار طبیعی و کاربری باغی، امکان بهرهبرداری مناسب و اجرای نیت واقف را نیز فراهم کند.
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شمیرانات یکی از راهکارهای مورد بررسی را استفاده از ظرفیتهای فرهنگی عنوان کرد و گفت: راهاندازی کافهکتاب، فضاهای فرهنگی و فعالیتهای بومگردی از جمله پیشنهادهایی است که میتواند بدون آسیب به ماهیت طبیعی موقوفه، زمینه استفاده عمومی از این فضاها را فراهم کند.
وی ادامه داد: چنین طرحهایی علاوه بر حفظ باغها و فضاهای سبز، میتواند به افزایش بهرهوری اقتصادی و اجتماعی موقوفات و تأمین منابع لازم برای اجرای نیت واقف کمک کند.
شهیدیپارسا با اشاره به الزامات قانونی اجرای این طرحها تصریح کرد: بهرهبرداری جدید از موقوفات باید در چارچوب قوانین و ضوابط شهرسازی و ساختوساز انجام شود و در این مسیر همکاری دستگاههای مختلف از جمله شهرداری و سایر نهادهای مسئول ضروری است.
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شمیرانات افزود: اوقاف خود را ملزم به رعایت تمامی مقررات میداند، اما در صورت همکاری دستگاههای مرتبط در زمینه صدور مجوزها و فراهمسازی زیرساختهای قانونی، ظرفیت موقوفات دارای کاربری باغ و فضای سبز بیش از گذشته فعال خواهد شد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: هدف نهایی از این رویکرد، حفظ اصل موقوفه، افزایش بهرهوری اقتصادی و اجتماعی آن و اجرای هرچه بهتر نیت واقفان است.
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