مشکل تامین پارکینگ در بافت فرسوده

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی چمران، در حاشیه هفتاد و هشتمین جلسه شورای شهر تهران و در جمع خبرنگاران با اشاره به امکان ساخت یک واحد اضافه در بافت فرسوده افزود: بافت فرسوده نسبت به گذشته افزوده شده و به ۴ هزار هکتار رسیده است.
وی ادامه داد: در گذشته و با توجه به قانون برای بافت فرسوده امکانی وجود داشت که در بستر آن افراد میتوانستند به صورت تشویقی یک طبقه اضافهتر بسازند اما این کار مشکل داشت زیرا زمینها ریز دانه بود و ممکن بود پارکینگها تأمین نشود.
چمران درباره مخالفت شورای عالی شهرسازی گفت: اگر دبیر شورای عالی شهرسازی اظهار کرده که این کار مشکل دارد باید در این باره صحبت کند زیرا این موضوع هنوز برای اجرا ابلاغ نشده است.
رئیس شورای شهر تهران با اشاره به مشکل تأمین پارکینگ در بافت فرسوده بیان کرد: مشکلی که ممکن است به وقوع بپیوندد ناهماهنگی در بازسازی قطعات است یعنی ممکن است یک ساختمان ساخته شود اما دیگری این کار را نکند و همین موضوع منجر به این میشود که خانهها در اصطلاح دندانی شوند و عقب نشینی و عدم هماهنگی در ساخت منجر به بروز مشکل پارکینگ و عدم سهولت در تردد میشود.
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