شهرداری ایمنی شهر را تامین کند

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر امانی عضو شورای شهر تهران در تذکر پیش از دستور هفتاد و هشتمین جلسه شورای شهر تهران گفت: شهرداری تهران موظف به ایجاد امینی در شهر است اما گویی این کار متولی واحدی در شهرداری تهران ندارد.

وی ادامه داد: حادثه هفته گذشته در منطقه ۱۵ حاکی از عدم وجود ایمنی در مراکز عمومی و محیط شهری است با وجود آنکه معاونتی برای ایجاد ایمنی ایجاد شده است اما هنوز ایمنی وجود ندارد.

عضو شورای شهر تهران بیان کرد: هزاران مورد عدم انطباق ایمنی در شهر دیده می‌شود و پیشنهاد من این است که شهرداری برای کنترل ایمنی در بوستان‌ها اقدامات لازم را انجام دهد و ایمنی شهر را تأمین کند.