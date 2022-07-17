افتتاح شبکه مجازی نخبگان علوم پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی مجازی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی مجازی، شبکه مجازی نخبگان علوم پزشکی کشور با حضور دکتر آرش خجسته، سرپرست دانشگاه علوم پزشکی مجازی و دکتر محمد بهناز، مدیر دفتر امور نخبگان و استعداد درخشان وزارت بهداشت و با حضور عوامل اجرایی دفتر یوسرن دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی افتتاح شد.

دکتر آرش خجسته سرپرست دانشگاه علوم پزشکی مجازی در نشست افتتاح شبکه نخبگان علوم پزشکی کشور و عقد تفاهم نامه همکاری با دفتر امور نخبگان و استعداد درخشان وزارت بهداشت اظهار داشت: تجمیع نیروی انسانی تحت هر شرایطی می تواند منجر به کار بزرگ در کشور شده و در بهبود آینده کشور کمک کند.

وی گفت: شبکه های علمی در کشورهای دیگر بیشتر است اما ایران نسبت به سابق عملکرد بالاتری دارد. برتری کشور ها شاید در وهله اول با امور زیرساختی، گسترش های مرزی ، شرایط آب و هوایی و غیره سنجیده شود اما درصد نخبگی انسان های موجود در یک کشور و درصد نوآوری آن ها یکی از ملاک های موجود است.

خجسته ادامه داد: این ویژگی کاملا دیده و سنجیده می شود. تفاوت کشور ما با کشور های دیگر درصد بالای نخبگی پزشکی نسبت به رشته های دیگر است. در ایران صنعت و اقتصاد در پزشکی بهترین عملکرد را دارد. پزشکان ما در حال حاضر بسیار دانا و توانا هستند پس باید از این ظرفیت نخبگی و هوش برتر بهترین استفاده را برای سازندگی کشور به کار ببریم.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی مجازی اظهار داشت: خوشحالم که این اتفاق در حال رخ دادن است و همکاری با دفتر استعداد درخشان و دانشجویان فعال در دفتر یوسرن باعث افتخار من است. زیبایی بدنه کار اگر از پایین به بالا بودن باشد عملکرد بالاتری داشته و همین امر نتیجه چندین برابر می‌کند.

وی با اشاره به حضور دکتر نیما رضایی در شبکه یوسرن گفت: حضور این افراد موجب می شود بتوانیم از این ظرفیت برای ساخت شبکه ای کشوری از نخبگان داشته باشیم و سطح تاثیر گذاری آن را در سطح کشوری گسترش دهیم.

خجسته در خصوص عملکرد و امکانات دانشگاه علوم پزشکی مجازی اظهار داشت: برنامه ما در دانشگاه علوم پزشکی مجازی فعالیت در تمامی حوزه های مرتبط با علوم پزشکی، آموزش و درمان است. زیرساخت این دانشگاه در دوران همه گیری کرونا در دانشگاه ها و دانشجویان علوم پزشکی کشور نقش بسزایی در آموزش پزشکی داشت.

در ادامه دکتر محمد بهناز، مدیر امور نخبگان و دانشجویان استعداد درخشان وزارت بهداشت گفت: فقدان ارتباط موثر با دانشجویان، یکی از مهم ترین اشکالاتی که در دفتر استعدادهای درخشان است. ما خلاهای آموزشی را سعی کردیم با طراحی پودمان ها پر کنیم و عدالت آموزشی برقرار شود.

وی گفت: همچنین با پیشنهاد دکتر خجسته با عقد این تفاهم نامه دفتر استعدادهای درخشان وزارت بهداشت می تواند با کمک دانشگاه علوم پزشکی مجازی و شبکه دانشجویان فعال در دفتر یوسرن پل ارتباطی خوبی با دانشجویان داشته باشد.

بهناز در ادامه در خصوص تعریف نخبه اظهار داشت: تعریف اصلی نخبه کسی است که اثر اجتماعی خوبی داشته باشد شما نیز به این فکر کنید تا چه نقش موثری می توانید داشته باشید. کسی که تک بعدی میخواهد درس بخواند بد نیست اما نخبه فردی چند بعدی است. بی صبرانه منتظر شکل گیری این شبکه و اثرات آن هستیم.

در پایان این جلسه نیز از عوامل اجرایی دفتر یوسرن تقدیر و تشکر به عمل آمد.

یوسرن (USERN) شبکه جهانی آموزش و پژوهش علمی است که مخفف Universal Scientific Education and Research Network است.

این شبکه در سال ۲۰۱۵ با هدف گسترش آموزش و پژوهش علمیِ اخلاق محور و بشر دوستانه و در نهایت پیشرفت علم برای اهداف غیرنظامی و مصالح عمومی در تمام ٢٢ رشته علمی در دنیا تاسیس شد.

دکتر نیما رضایی استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران موسس این شبکه علمی است و اجرای پروژه های علمی بین المللی، بین رشته ای و ایجاد بستری برای ارتباط بهتر میان پژوهشگران جوان و دانشمندان مجرب در تمام دنیا از برنامه های این شبکه است.