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۲۶ تیر ۱۴۰۱، ۹:۴۱

جشن ایران زمین در عید «غدیر»- ۶۳

۴۰ عنوان برنامه غدیر در استان بوشهر برگزار می‌شود

۴۰ عنوان برنامه غدیر در استان بوشهر برگزار می‌شود

بوشهر- دبیر اجرایی بنیاد بین‌المللی غدیر استان بوشهر گفت: با برنامه‌ریزی صورت گرفته، ۴۰ عنوان برنامه غدیر در استان بوشهر برگزار می‌شود.

حسن کارگر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برنامه‌ریزی و تلاش گسترده‌ای برای برگزاری برنامه‌های عید غدیر خم در استان بوشهر صورت گرفته است.

وی با اشاره به اینکه برنامه‌های متنوعی در دهه امامت و و لایت در استان بوشهر برگزار می‌شود خاطرنشان کرد: اطعام غدیر، سرود دانش‌آموزی، اهدای کتاب به کودکان، ایستگاه‌های صلواتی، جشن و سرور، پیاده‌روی و توزیع نان صلواتی از برنامه‌های غدیر است.

دبیر اجرایی بنیاد بین‌المللی غدیر استان بوشهر با تقدیر از همکاری مردم در برگزاری برنامه‌های غدیر گفت: با برنامه‌ریزی صورت گرفته، در مجموع ۴۰ عنوان برنامه غدیر در شهرها و روستاهای استان بوشهر برگزار می‌شود.

وی با اشاره به بازسازی واقعه غدیر با همکاری سپاه تاکید کرد: دستگاه‌های مختلف برنامه‌های متنوعی را در این ایام در استان خواهند داشت.

کد مطلب 5540193

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