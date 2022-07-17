حسن کارگر در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برنامهریزی و تلاش گستردهای برای برگزاری برنامههای عید غدیر خم در استان بوشهر صورت گرفته است.
وی با اشاره به اینکه برنامههای متنوعی در دهه امامت و و لایت در استان بوشهر برگزار میشود خاطرنشان کرد: اطعام غدیر، سرود دانشآموزی، اهدای کتاب به کودکان، ایستگاههای صلواتی، جشن و سرور، پیادهروی و توزیع نان صلواتی از برنامههای غدیر است.
دبیر اجرایی بنیاد بینالمللی غدیر استان بوشهر با تقدیر از همکاری مردم در برگزاری برنامههای غدیر گفت: با برنامهریزی صورت گرفته، در مجموع ۴۰ عنوان برنامه غدیر در شهرها و روستاهای استان بوشهر برگزار میشود.
وی با اشاره به بازسازی واقعه غدیر با همکاری سپاه تاکید کرد: دستگاههای مختلف برنامههای متنوعی را در این ایام در استان خواهند داشت.
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