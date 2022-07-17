شناسایی ۶۰۰ انشعاب غیرمجاز در استان همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا نیکداد صبح شنبه با اشاره به اینکه تنها در سه ماهه ابتدایی سال جاری ۵۹۹ انشعاب غیر مجاز در سطح استان شناسایی شد، گفت: از این تعداد ۵۳۲ انشعاب، روستایی و ۶۷ انشعاب غیر مجاز شناسایی شده مربوط به شهرهای استان بوده است.

وی با بیان اینکه از ۵۳۲ انشعاب غیر مجاز روستایی ۲۸۹ انشعاب تبدیل به مجاز و مابقی قطع شدند عنوان کرد: همچنین از ۶۷ انشعاب غیر مجاز شناسایی شده در شهرهای استان، ۳۳ انشعاب غیر مجاز تبدیل به مجاز و ۳۴ انشعاب به طور کامل قطع شدند.

معاون بهره‌برداری و توسعه آب شرکت آب و فاضلاب استان همدان در ادامه ضمن اشاره به مجموعه اقدامات انجام شده به منظور شناسایی نشت های نامرئی موجود در شبکه‌های توزیع آب شهری عنوان کرد: بر همین اساس با شناسایی ۲۳ کیلومتر نشتی در شبکه‌های توزیع آب شهری موفق به جلوگیری از هدررفت ۱.۲ لیتر بر ثانیه آب شدیم.

نیکداد در ادامه صحبتهای خود، از نشت یابی ۲ هزار و ۱۰ رشته انشعاب آب شهری در سه ماهه ابتدایی سال جاری خبر داد و گفت: در بازه زمانی مذکور؛ ۳۲۹ رشته انشعاب اصلاح و بازسازی و ۸۵ انشعاب فرسوده نیز تعویض و استانداردسازی شد.

وی در نهایت ضمن اشاره به تعویض ۳ هزار و ۴۳۲ دستگاه کنتور معیوب در شهرها و روستاهای استان گفت: از این تعداد ۱۳۱۱ دستگاه کنتور مربوط به شهرها و ۲۸۹ کنتور مربوط به روستاهای استان بوده است.