به گزارش خبرگزاری مهر، علی یزدی‌خواه نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اشاره به نامه اخیر ساترا به رئیس سازمان صداوسیما در خصوص برخورد با پلتفرم‌های نمایش خانگی اظهار کرد: کمیسیون فرهنگی مجلس به هیچ وجه از عملکرد بخش نظارتی ساترا رضایت ندارد.

وی با بیان اینکه در گذشته نیز تذکراتی در رابطه با عملکرد بخش نظارتی ساترا به صدا و سیما ابلاغ شده است گفت: ساترا باید وظایف خودش را با دقت بیشتری انجام دهد.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه عملکرد نامطلوب ساترا می‌تواند در تنزل جایگاه اخلاقی و ارزشی جامعه تاثیرگذار باشد، گفت: برخوردهای قهری با شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی که پلتفرم‌های نمایش خانگی جزئی از آنها محسوب می‌شوند در تنزل جایگاه اخلاقی جامعه موثر است که باید مراقب این موضوع بود.

یزدی‌خواه خاطرنشان کرد: کمیسیون فرهنگی مجلس سعی می‌کند در اسرع وقت نسبت به نامه اخیر ساترا به رییس سازمان صداوسیما رسیدگی‌های لازم را انجام دهد.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به استقبال روزافزون آحاد مختلف جامعه از تولیدات پلتفرم‌های نمایش خانگی اظهار کرد: آثار سریالی و سرگرمی پلتفرم‌های نمایش خانگی از آن جهت که مطابق با افکار و امیال اقشار و افراد مختلف جامعه و در سبک‌ها و ژانرهای مختلف تولید می‌شوند، بخش عمده‌ای از نیاز مخاطبان در عرصه‌های هنری، سرگرمی و آموزشی را پاسخگوست.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس همچنین بیان داشت: از سوی دیگر، افزایش استقبال مردم و مخاطبان از تولیدات پلتفرم‌های نمایش خانگی، با کاهش مراجعه آنها به شبکه‌های فارسی‌زبان ماهواره که تولیدات‌شان در تضاد کامل با باورهای ملی، دینی و اعتقادی مردم است، رابطه‌ای مستقیم دارد.

یزدی‌خواه با اشاره به فرصت پلتفرم‌های نمایش خانگی جهت پرداختن به مقوله‌هایی که امکان آن در رسانه ملی وجود ندارد، گفت: پلتفرم‌های نمایش خانگی باید از این فرصت جهت بیان آسیب‌های اجتماعی و پیدا کردن راهکار برای کاهش آنها، نهایت استفاده را ببرند.