سواد ازدواج‌ مهمترین اصل در یک ازدواج موفق است

فریبا طیری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: امروزه در قرن بیست و یکم، داشتن سواد خواندن و نوشتن یا حتی اخذ مدرک دانشگاهی دال بر باسواد بودن فرد نیست، طبق تعریف سازمان یونسکو داشتن سواد عاطفی یعنی توانایی برقراری روابط عاطفی با همسر، خانواده همسر و دوستان به نحوه شایسته است.

وی افزود: داشتن سواد ارتباطی به معنای توانایی برقراری ارتباط و تعامل با همسر، اعضای خانواده و اجتماع شامل آداب و معاشرت و روابط اجتماعی نیکوست.

این روانشناس کردستانی، با اشاره به شخصیت یک فرد باسواد، بیان کرد: داشتن سواد مالی یعنی توانایی مدیریت اقتصادی درآمد و دانش چگونگی پس انداز، سرمایه گذاری و مدیریت هزینه و داشتن سواد آموزش و پرورش یعنی توانایی تربیت فرزندان به شکل شایسته و داشتن سواد سلامتی یعنی توانایی سالم زیستن، نشان دهنده با سواد بودن شخص هستند.

طیری خاطرنشان کرد: در کنار این سوادها که نشانگر توانمندی و پختگی شخص در ابعاد عاطفی، ارتباطی، مالی، اجتماعی و روانی است، سواد ازدواج هم مطرح می‌شود.

وی افزود: سواد ازدواج یعنی داشتن آمادگی برای ازدواج، انتخاب مناسب و داشتن رابطه صحیح لذا آمادگی برای ازدواج، مستلزم بلوغ و پختگی در ابعاد زیستی و جسمی، جنسی، هیجانی و عاطفی، اجتماعی، شناختی، معنوی و اقتصادی است به عنوان مثال فردی که قدرت خویشتنداری ندارد و زود قهر می‌کند و یا خشمگین می‌شود و دست بزن دارد از نظر هیجانی بالغ نیست.

این روانشناس کردستانی، گفت: فردی که انصاف را رعایت نمی‌کند و پیوسته انتظار دارد همسرش به او و خانواده و اقوامش احترام بگذارد اما حرمت همسر، خانواده و اقوامش را ندارد از نظر اجتماعی بالغ نیست. وی اظهار کرد: همچنین فردی که شرایط ازدواج مانند کار و مسکن حتی اجاره‌ای را ندارد و درآمد یک زندگی متوسط را نیز ندارد و انتظار دارد با خانواده‌ای مرفه وصلت کند از نظر اقتصادی بالغ نیست.

طیری افزود: درواقع فردی که «احساسی» به ازدواج فکر کرده و تناسب‌های اعتقادی و مذهبی، اخلاقی، شخصیتی، فرهنگی، سنی، اقتصادی، اجتماعی را در نظر نمی‌گیرد به «بلوغ شناختی» نرسیده است.

به گفته این روانشناس، برخی از جوانان تا سن ۲۵ حتی ۳۰ سالگی هم به این بلوغ نمی‌رسند.

وی ملاک بعدی در سواد ازدواج را انتخاب درست همسر عنوان کرد و گفت: برای همسرگزینی درست و خردمندانه باید دو دسته معیار را در نظر گرفت و با دقت آن‌ها را سنجید دسته اول «معیارهای هماهنگی» است که شامل ظاهر جسمانی، سن، سطح تحصیلات، وضعیت مالی و اقتصادی و دسته دوم درونی تر و پنهان ترند، ملاک‌های سلامت نامیده می‌شوند و عبارتند از سلامت جسم و روح، شغل سالم و ثابت، خانواده سالم است.

این روانشناس کردستانی، بیان کرد: بسیاری از جوانان نخست با برخوردهای سطحی و احساسی تحت تأثیر جاذبه‌های ظاهری فرد مقابل قرار گرفته و بدون اندیشیدن به سایر ملاک‌های هماهنگی و فکر نکردن درباره ملاک‌های عمقی و درونی، برای ازدواج با او برنامه‌ریزی می‌کنند. اما بعد از آشنایی‌های بیشتر، تازه متوجه می‌شوند که هماهنگی مالی، اقتصادی، تناسب فرهنگی و خانوادگی با هم دیگر ندارند.

طیری تصریح کرد: هر قدر نزدیکی در مهارت‌ها، علایق، اهداف زندگی و خصوصیات شخصیتی شأن بیشتر باشد شانس موفقیت ازدواج شأن بیشتر خواهد شد.

وی عنوان کرد: داشتن رابطه صحیح زوجین را می‌توان در تقابل و تعامل چهار ارتباط از جمله رابطه زن و شوهر با همدیگر، ارتباط زن با خانواده همسر، ارتباط شوهر با خانواده همسرش و نهایتاً ارتباط بین دو خانواده زن و شوهر در نظر گرفت، هرچه که این چهار رابطه درست شکل گرفته باشد استحکام و موفقیت زندگی مشترک زوجین بیشتر خواهد بود.

طیری افزود: مبنای این ارتباط صحیح، داشتن باور و نگرش مثبت و منطقی به ازدواج و عملکردهای همدیگر است در واقع سواد عاطفی و سواد ارتباطی نقش مهمی در ایجاد تفاهم زندگی زناشویی و خانواده‌های آنان ایفا می‌کند.

این روانشناس کردستانی، گفت: سواد ازدواج اکتسابی و برپایه آموزش‌های درست مهارت‌های زندگی در خانواده و اجتماع از همان دوران کودکی تا جوانی حاصل می‌شود و با آموزش‌های مستمر ارتقا می‌یابد.

وی افزود: جوانانی که سواد ازدواج داشته باشند در تصمیم گیری ازدواج و انتخاب همسر با در نظر گرفتن سایر سوادها اقدام کرده و دلایل منطقی برای ازدواج و تشکیل خانواده خواهند داشت.

طیری خاطرنشان کرد: افرادی که دارای سواد ازدواج هستند، قبل از ازدواج و در طول زندگی مشترک ضرورت مشاوره را درک کرده و لازم می‌دانند با مراجعه به مشاور در تمام مراحل ازدواج از مشورت با مشاوران با تجربه و آگاه بهره بگیرند.

وی یادآور شد: بعضی از افراد با داشتن سواد علمی بالا فاقد سواد ازدواج هستند و زندگی مشترک موفقی را تجربه نمی‌کنند.

طیری خاطرنشان کرد: یک فرد باسواد از نظر سازمان جهانی یونسکو فردی است که با آموزش‌های مناسب، با داشتن انواع سواد از جمله سواد ازدواج، توانایی داشتن یک زندگی مناسب و با کیفیت را در قرن بیست و یکم پیدا کند.