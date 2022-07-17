به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، سومین مرحله از حراج اموال منقول تحت اختیار سازمان اموال تملیکی به شماره ۱۴۰۱۰۳، ۲۷ تیرماه برگزار خواهد شد.

این حراج در مرکز همایش‌های دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران واقع در خیابان کارگر شمالی، بالاتر از تقاطع جلال آل احمد، بین خیابان ۱۵ و ۱۶ از ساعت ۱۰ صبح برگزار می‌شود.

متقاضیان شرکت در این حراج می‌توانند از ساعت ۸ صبح روز چهارشنبه ۲۲ تیرماه تا ساعت ۱۴ روز یکشنبه ۲۶ تیرماه جهت بازدید از کالاهای مطرح در مزایده به انبارهای اموال تملیکی سراسر کشور مراجعه کنند.

همچنین، متقاضیان می‌توانند جهت اطلاع از فهرست کالاهای مطرح در مزایده حضوری (حراج) و شرایط عمومی فروش و رؤیت شماره تلفن و آدرس مدیریت‌های استانی به نشانی www.tamliki.ir مراجعه کنند.