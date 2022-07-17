حضور ۲۲ هزار غربالگر در برنامه غربالگری تنبلی چشم

به گزارش خبرگزاری مهر، افروز صفاری‌فرد در دومین روز از گرامیداشت هفته بهزیستی، یکی از رسالت‌های بهزیستی را پیشگیری از معلولیت عنوان کرد و گفت: غربالگری بینایی یکی از برنامه‌های موفق ۲۵ ساله سازمان است که از سال ۱۳۷۵ تاکنون در کشور اجرا می‌شود و توانستیم از این طریق بسیاری از اختلالات بینایی را که می‌توانست منجر به معلولیت شوند، به موقع شناسایی و برای درمان آن اقدام کنیم.

معاون پیشگیری از معلولیت‌های مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور، ادامه داد: در برنامه غربالگری تنبلی چشم حدود ۲۲ هزار غربالگر، ۸۰۰ اپتومتریست و ۱۸۰ چشم پزشک با ما همکاری می‌کنند و مواردی که دارای اختلال هستند و شناسایی می‌شوند ابتدا به اپتومتریست و بعد از آن به چشم پزشک ارجاع داده می‌شوند. این در حالی است که از ابتدای آغاز این برنامه ۵۰ میلیون مورد غربال برای کودکان ۳ تا ۶ سال صورت گرفته است که ۳۷۰ هزار کودک آمبلیوپ تشخیص داده شدند که با مداخلات بهنگام از معلولیت بینایی جلوگیری شد.

وی به غربالگری شنوایی نوزادان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۶۳۰ واحد غربالگری شنوایی در بیمارستان‌ها، زایشگاه‌ها، پایگاه ادارات بهزیستی داریم و نوزادان را در بدو تولد و در نهایت یک ماهگی، مورد غربال قرار می‌دهیم و از مداخلات طبی و توانبخشی استفاده می‌کنیم. از سال ۱۳۸۴ تاکنون ۱۲ میلیون نوزاد غربالگری شنوایی شدند که از این تعداد ۳۲ هزار نوزاد اختلالات شنوایی داشتند که سازمان بهزیستی کشور با پرداخت کمک‌هزینه مداخلات بهنگام به خانواده‌های نیازمند از معلولیت شنوایی جلوگیری می‌کند.

صفاری‌فرد با اشاره به فعالیت ۲۵۳ مرکز مشاوره ژنتیک در سطح کشور، در پایان یادآور شد: این مراکز از قبل از ازدواج تا حین بارداری خدمت ارائه می‌دهد تا ضمن افزایش جمعیت سالم جامعه از تولد نوزادان معلول پیشگیری شود؛ خانواده‌هایی که تحت پوشش سازمان هستند نیز در صورت تمایل به انجام آزمایشات ژنتیک به صورت رایگان برای آن‌ها انجام می‌شود؛ همچنین با توجه به رشد جمعیت سالمندی، برنامه پیشگیری از معلولیت در دوران سالمندی برای افراد پیش از سالمند و سالمند در حال پیگیری است تا بتوانیم از معلولیت دوران سالمندی نیز پیشگیری کنیم.