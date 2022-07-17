سهم فرهنگ از بودجه کشور بسیار ناچیز است

حجت‌الاسلام سعید روستا آزاد در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه شناسایی و جذب مبلغین و نیز اعزام آن‌ها به سراسر کشور از جمله وظایف این معاونت محسوب می‌شود، افزود: در همین راستا و تا به امروز حدود ۵۵ هزار پرونده تبلیغی تشکیل شده که بخشی از این پرونده‌ها مربوط به طلبه‌هایی است که به جبهه اعزام شده‌اند و تعداد آن‌ها حدود ۷۵۰۰ پرونده است.

وی با بیان اینکه بخشی از طلاب از طریق معاونت فرهنگی تبلیغی دفتر حوزه علمیه قم به جبهه اعزام می‌شدند، تصریح کرد: در حدود ۹۰۰ شهید تبلیغی نیز داریم.

روستاآزاد با یادآوری اینکه بخشی از این مبلغان جزو اساتید بوده و عنوان نخبه به آن‌ها اطلاق و در رده‌های مختلف رده‌بندی شده‌اند، ادامه داد: بخشی از این مبلغین نیز جزو مبلغین تخصصی به شمار می‌روند، یعنی غیر از تحصیلات حوزوی، تحصیلات آکادمی و دانشگاهی نیز دارند.

این فعال حوزه فرهنگی و تبلیغی با اشاره به اینکه بخشی از مبلغان نیز مبلغان عمومی هستند که به اقصی نقاط کشور اعزام شده و سامانه اعزام با هماهنگی سازمان تبلیغات اسلامی محقق می‌شود، اظهار کرد: به این معنی که درخواست مبلغان از سازمان‌ها به این دفتر ارسال شده و به تعداد نیاز برای شهرهای مختلف مبلغ اعزام می‌شود.

معاون فرهنگی تبلیغی دفتر حوزه علمیه قم در ادامه با بیان اینکه یکی دیگر از موضوعات این دفتر مربوط به مرکز آموزش‌های کاربردی است، یادآور شد: همه آموزش‌های مورد نیاز مبلغین طراحی و برای آن سرفصل ارائه و بخش‌های زیادی از این مطالب نیز ضبط و بارگزاری شده است.

روستاآزاد خاطرنشان کرد: بخش دیگری از فعالیت‌های این مجموعه نیز به تولید محتوا بازمی‌گردد که ره‌توشه‌های تبلیغی، از جمله این برنامه‌ها است که هر سال قبل از ماه محرم تهیه و در سه قالب عمومی، خانواده و مناطق مرزی تولید می‌شود.

وی با اشاره به اینکه طی سال‌های اخیر به مواردی چون آسیب‌های اجتماعی و به طور مشخص طلاق، مفاسد اخلاقی و موضوع اعتیاد به مواد مخدر به طور ویژه نگاه شده است، عنوان کرد: در این سفر نیز یکی از محورها مربوط به طراحی برنامه‌هایی برای این موضوع و حضور هر چه بیشتر مبلغین در حوزه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی است که امیدواریم هر چه سریع‌تر به نتیجه برسد.

معاون فرهنگی تبلیغی دفتر حوزه علمیه قم در پاسخ به این سوال که میزان موفقیت برنامه‌های این دفتر به چه میزان بوده است، گفت: به تناسب امکانات و ظرفیت‌هایی که در دفتر بوده، معتقدیم اقدامات خوبی در حوزه تبلیغی و تخصصی شکل گرفته و علت آن نیز این بوده که نیازهای جدید در جامعه بسیار قابل توجه است.

روستاآزاد ادامه داد: شاید یک دهه پیش جامعه انتظار نداشت که یک مجموعه حوزوی بخواهد در حوزه پیشگیری از طلاق اقداماتی را انجام دهد. قسمتی از کار که به این بخش مربوط بوده، بحث ساماندهی، شناسایی و آموزش مبلغان بوده که به طور کامل انجام شده است.

وی با تاکید بر اینکه به کارگیری مبلغان و حضور آن‌ها در جاهایی که مورد نیاز است، نیازمند همکاری سایر دستگاه‌ها است که خوشبختانه در حال انجام بوده اما با نقطه مطلوب در این زمینه فاصله داریم، گفت: گام دوم به کارگیری و استفاده از ظرفیت مبلغان است که این موضوع نیز نیازمند تعامل و همکاری سایر دستگاه‌ها است که در واقع در شروع کار هستیم و معتقدیم با انجام چنین سفرها و تعاملاتی بتوانیم زمینه حضور عالمانه و تخصصی مبلغان را محقق کنیم.

این مسئول در پاسخ به این سوال که آیا فعالیت‌ها به‌روز و منطبق با نیاز جامعه است یا نه، اظهار کرد: امسال شاهد افزایش ۱۰ درصدی بودجه این مجموعه بودیم، این در حالی است که بودجه خدمات کارگری حدود ۵۷ درصد افزایش داشته است. وقتی بودجه یک مجموعه فرهنگی ۱۰ درصد افزایش می‌یابد، این بدان معنی است که بودجه آن مجموعه منفی بوده است و این موضوعی است که سازمان تبلیغات اسلامی از آن رنج می‌برد.

معاون فرهنگی تبلیغی دفتر حوزه علمیه قم با بیان اینکه بخشی از تخصیص این میزان بودجه به تشدد مجموعه‌های تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز در حوزه فرهنگی بازمی‌گردد، یادآور شد: در کل سهم فرهنگ و فعالیت‌های این حوزه از بودجه کل کشور رقم بسیار ناچیزی است و در مجلس شورای اسلامی نیز سهمی از بودجه که به کمیسیون فرهنگی اختصاص پیدا می‌کند، سهم قابل توجهی نیست، این در حالی است که معتقدیم اگر در حوزه فرهنگ سرمایه‌گذاری شود، در بسیاری از مواقع آسیب‌های اجتماعی ابتدا به ساکن پدید نمی‌آید. بنابراین به هر میزان که در حوزه فرهنگ سرمایه‌گذاری کنیم، بالطبع در سایر بخش‌ها هزینه کمتری را صرف خواهیم کرد.

نیازمند توجه به مقوله فرهنگ در میان مسئولان تصمیم ساز کشور هستیم

روستا آزاد خاطرنشان کرد: معتقدیم در شرایط کنونی جامعه نیازمند رشد توجه به فرهنگ به ویژه در مسئولان تصمیم‌گیر به خصوص در خانه ملت هستیم.

وی در ادامه با اشاره به اینکه در حوزه عفاف و حجاب نیز به یک تصمیم جمعی و وفاق نرسیده‌ایم که از این حوزه چه انتظاری داریم و خواسته ما چیست، تصریح کرد: علاوه بر این نمی‌توان عوامل بیرونی را در بحث عفاف و حجاب از نظر دور داشت؛ چرا که بخش قابل توجهی از فضای مجازی به صورت شبانه‌روزی در تلاش برای ترویج بی‌حیایی و بی‌عفتی در جامعه است و برخی از خانواده‌ها نیز در این خصوص مورد غفلت قرار می‌گیرند.