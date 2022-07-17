ویال خوراکی نوروبین تولید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پارک فناوری پردیس، ویال خوراکی نوروبین برای اولین بار در ایران، توسط محققان یک شرکت دانش بنیان مستقر در پارک فناوری پردیس تولید شد.

این محصول به شکل ویال خوراکی برای استفاده روزانه افراد، با دانش بومی طراحی و تولید شده است. نوروبین هم اکنون در بازار داخلی کشور در حال توزیع است که با قیمت مناسب تر از نمونه خارجی و با توانایی تامین تمام نیاز داخلی کشور، می تواند از خروج ارز از کشور جلوگیری کند.

ویال خوراکی نوروبین علاوه بر ویتامین های ب۱، ب۶، ب۱۲ دارای ویتامین های ب۲، ب۳،ب ۷ یا بیوتین و ال کارنیتین است که برای تامین انرژی فعالیت های روزانه بدن و عملکرد سیستم عصبی می توان از آن بهره برد.