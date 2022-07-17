تولید محتوا برای کودکان و نوجوانان باید ارزشی و تربیتی باشد

به گزارش خبرنگار مهر، رضوان باقلاچی ظهر یکشنبه در مراسم اختتامیه مهرواره کشوری طنز «یک وعده لبخند» در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اردبیل اظهار کرد: عید غدیر خم فرصتی برای آشنا کردن کودکان و نوجوانان با مسئله امامت و رهبری جامعه اسلامی است.

وی با اشاره به اینکه آموزه‌های غدیر باید در قالب هنری و فرهنگی به کودکان و نوجوانان تبیین شود، تصریح کرد: حضرت علی (ع) الگویی بی‌نظیر از انسانی اجتماعی با محوریت مفاهیم والای ارزشی و تربیتی است و این الگوها باید در جامعه ما تبیین و نهادینه شود.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اردبیل یکی از ضروریات جامعه امروز را ایجاد شادی و نشاط در بین کودکان و نوجوانان اعلام کرد و گفت: دستگاه‌های اجرایی استان اردبیل باید برای اجرای این برنامه‌ها وارد عمل شده و برای ایجاد شادی و نشاط در بین افراد جامعه تلاش کنند.

باقلاچی افزود: طنز اجرا شده در جامعه باید بر اساس عقاید، رفتارها، فرهنگ، آداب و رسوم ملی و مذهبی باشد و شئونات جمهوری اسلامی ایران در آن رعایت شود.

وی با تاکید بر اینکه در تولید محتوا برای کودکان و نوجوانان باید مباحث تربیتی و ارزشی آن موضوع مد نظر قرار گیرد، خاطرنشان کرد: نقاط ضعف فعالیت‌ها و برنامه‌های اجتماعی باید احصا شده و در راستای رفع آنها اقدام شود.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اردبیل با اشاره به اینکه استعدادهای کودکان و نوجوانان در زمینه طنزپردازی باید شناخته شده و این استعدادها تقویت شود، بیان کرد: طنز اجرا شده نباید خالی از آگاهی بوده و با غفلت از آموزه‌های اجتماعی سبب آزار دیگران شود.