۲۹ نماینده خواستار افزایش توجه به موضوع حجاب و عفاف شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲۶ تیر ماه) مجلس شورای اسلامی تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور به شرح زیر قرائت شد:

تذکر حسین حق وردی به همراه ۵۰ نفر از نمایندگان به رئیس جمهور و وزیر آموزش و پرورش درباره لزوم اجرای قانون بودجه سال جاری در مورد پرداخت ماهانه حق‌التدریس و اضافه‌کار معلمان

تذکر حسینعلی حاجی دلیگانی به همراه ۵۹ نفر از نمایندگان به وزیر صمت در مورد لزوم نظارت دقیق و مستمر بر بازار کالا و خدمات بعد از اجرای اصلاح اقتصادی و برخورد قاطع و قانونی با سو استفاده‌کنندگان و گران‌فروشان

تذکر حسینعلی حاجی دلیگانی به همراه ۵۹ نفر از نمایندگان به وزیر صمت به وزیر اقتصاد و دارایی درباره لزوم اقدام به جلوگیری از تخلف بانک ساخت مسکن اقشار کم درآمد معرفی شده از طریق بنیاد مسکن

تذکر حسینعلی حاجی دلیگانی به همراه ۵۵ نفر از نمایندگان به وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره لزوم اقدام جدی و جلوگیری از تخلفات بانک رفاه کارگران در خصوص تغییر نرخ سود تمام شده اولیه تسهیلات ساخت مسکن اقشار کم درآمد معرفی شده از طریق بنیاد مسکن

تذکر حسینعلی حاجی دلیگانی به همراه ۳۷ نفر از نمایندگان به وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره لزوم تبدیل وضعیت ایثارگران در شرکت‌های زیرمجموعه آن وزارتخانه

تذکر محمدعلی محسنی بندپی به همراه ۳۸ نفر از نمایندگان به وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد لزوم حمایت از صنعتگران داخلی و اشتغال مولد و همچنین لزوم لغو واردات مجوز واردات قاشق و چنگال

تذکر محمد کعب عمیر به رئیس جمهور درباره لزوم توجه جدی به پدیده ریزگردها در استان خوزستان و تخصیص بودجه برای مهار کانون‌های بحرانی

تذکر عباس مقتدایی به همراه ۳۱ نفر از نمایندگان به رئیس جمهور درباره لزوم حمایت بیشتر از رسانه‌ها و جلوگیری از شکایت مقامات دولتی از آن‌ها

تذکر عباس مقتدایی به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درباره ضرورت تأمین آمپول تزریقی مورد نیاز بیماران دیابتی

تذکر سیدسلمان ذاکر به وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره لزوم رسیدگی به افزایش بی‌رویه مالیات اصناف، کسبه و بازاریان ارومیه و تفکیک حساب شخصی با حساب صنفی در اخذ مالیات

تذکر سیدسلمان ذاکر به وزیر دادگستری در مورد لزوم پرداخت به موقع پاداش پایان خدمت و حقوق کامل ۷۰ هزار شورای حل اختلاف برابر قانون کار

تذکر صدیف بدری به وزیر جهاد کشاورزی درباره ضرورت پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش برای زنبورداران

تذکر قاسم ساعدی به وزیر راه و شهرسازی در مورد لزوم رسیدگی به افزایش قیمت بی‌رویه بلیط پروازهای داخلی

تذکر مهدی عسگری به همراه ۴۹ نفر از نمایندگان به رئیس جمهور و وزیر جهاد کشاورزی درباره لزوم جدی گرفتن زنگ هشدار شکسته شدن رکود و تورم ماهانه و ضرورت تدبیر در اجرای سیاست‌های ضد تورمی و نظام رفاهی برای جبران قدرت خرید مردم

تذکر مهدی عسگری به همراه ۶۱ نفر از نمایندگان به رئیس جمهور درباره ضرورت پرهیز از ارائه نظرات غیرکارشناسی و ایجاد مدیریت واحد یکپارچه در مسئله ریزگردها و دیپلماسی آب

تذکر جلال محمودزاده به رئیس جمهور درباره ضرورت توجه و رسیدگی سازمان بهزیستی به خانواده‌های محروم و تحت پوشش

تذکر علی اکبر بسطامی به همراه ۲۵ نفر از نمایندگان به وزیر علوم درباره تسریع در اعلام فراخوان جذب هیأت علمی

تذکر هاجر چنارانی به وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره لزوم انجام اقدام مؤثر برای حل مشکلات ثبت‌نام، خرید و تحویل خودرو از خودروسازان

تذکر فرهاد بشیری به همراه ۲۹ نفر از نمایندگان به وزیر امور خارجه درباره ضرورت روشن شدن فوری شهادت مرزبانان ایرانی در مرز افغانستان توسط وزارت خارجه با همکاری سایر مسئولان

تذکر فرهاد بشیری به همراه ۳۲ نفر از نمایندگان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درباره لزوم اتخاذ تدابیر فوری جهت کاهش هزینه تهیه تجهیزات بیماران سرطانی

تذکر علی اکبر علیزاده برمی به همراه ۲۸ نفر از نمایندگان به رئیس جمهور و وزرای اطلاعات، فرهنگ و کشور درباره ضرورت افزایش توجه به موضوع حجاب و عفاف

تذکر سارا فلاحی به همراه ۳۵ نفر از نمایندگان در مجلس به رئیس جمهور درباره لزوم بازنگری مصوبه ممنوعیت استخدام نیروهای جدید توسط سازمان اداری و استخدامی کشور