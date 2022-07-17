عدم استیفای حقوق مردم در«برجام»/ اروپا به تعهدات خود عمل نکرد

مجتبی شاکری دبیرکل جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: در قضیه برجام، حسن روحانی رئیسجمهور سابق و همراهان او میخواستند که توافق انجام بشود، آن هم به هر قیمتی. این با هیچ منطق عقلانی و کارشناسی سازگار نیست. منافع و قدرت یک کشور را نمیتوان با فشار و زورگویی طرف مقابل حفظ کرد.
وی افزود: روحانی با وجود تمام مشکلات برجام، بازهم به این ماجرا تن داد. اگر کلیدواژههای او را به یاد بیاوریم که فریاد میزد تمامی تحریمها برداشته میشود؛ اکنون که نگاه میکنیم، میبینیم کاری انجام نشده است. حقوق ملت ایران باید استیفا میشد که نشد. اروپاییها به هیچ یک از تعهدات خویش عمل نکرده و به گامهایی که روحانی تعریف کرده بود، اصلاً توجهی نداشتند.
شاکری خاطرنشان کرد: روحانی با یک فقر تئوریک و شخصیتی و عدم شناخت منافع ملی، عناصر قدرت ایران را به دست دشمن سپرد. او میگفت برجام یک مدل موفقی است که باید آن را در برجام موشکی و حقوق بشری هم ادامه دهیم، این نشاندهنده آن است که دیدگاه روحانی در برابر استکبار، غلط و نادرست است.
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