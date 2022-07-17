۱۰هزار ناظر امین در آذربایجان غربی فعال هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابوالقاسم موسوی ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با تاکید بر اینکه همچنین بیش از ١٠ هزار نفر ناظر ذخیره نیز در آذربایجان غربی داریم، افزود: شبکه نظارت در طول سال فعال بوده و تحرکات سیاسی کاندیداهای احتمالی و چهره‌های سیاسی و اجتماعی را رصد کرده و سالانه چندین همایش برای ناظرین برگزار می‌شود و به صورت آموزش دیده در ایام انتخابات در کنار صندوق‌ها قرار گرفته و از رأی مردمی صیانت می‌کنند.

رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات آذربایجان غربی گفت، ما هم اکنون در سطح استان بیش از ۲۰ هزار نفر ناظر فعال داریم که تک تک این افراد در شبکه نظارت و بازرسی، مدافعین آرای مردم سالاری دینی هستند.

حجت الاسلام موسوی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در خصوص وظایف شورای نگهبان افزود، شورای نگهبان همواره چشم بیدار مردم در بحث انتخابات است و شبکه نظارت همواره وقت و توان خود را در محافظت از آرای مردم قرار داده است.

رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات آذربایجان غربی همچنین در رابطه با هیئت‌های نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز افزود: این هیئت‌ها هم بررسی صلاحیت نامزدهای مجلس شورای اسلامی را بر عهده دارند.

حجت الاسلام موسوی با بیان اینکه این ناظران به صورت آموزش دیده در ایام انتخابات در کنار صندوق‌ها قرار گرفته و از رأی مردمی صیانت می‌کنند، اظهار کرد: هیأت‌های نظارت و بازرسی هم در حوزه بررسی صلاحیت‌ها و هم بر روند انتخابات مجلس شورای اسلامی نظارت می‌کنند.

وی گفت: نظارت بر انتخابات در همه دنیا وجود دارد و در کشور ما هم یک نهاد برای تفسیر قانون اساسی به نام شورای نگهبان از بطن قانون تشکیل شده است و مصوبات مجلس را بر اساس شرع و قانون مورد بررسی و تصویب قرار می‌دهد.

رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات آذربایجان غربی در خصوص ضرورت وجودی شورای نگهبان در قانون اساسی افزود: نظارت بر انتخابات در همه دنیا وجود دارد و در کشور ما هم یک نهاد برای تفسیر قانون اساسی بنام شورای نگهبان از بطن قانون تشکیل شده است و مصوبات مجلس را بر اساس شرع و قانون مورد بررسی و تصویب قرار می‌دهد.

۲۶ تیرماه سالروز تشکیل شورای نگهبان بوده برنامه‌های مختلفی در این روز برگزار می‌شود.