انتخاب اصلح راهبرد نظام مقدس اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی اصغر زکوی بعدازظهر یکشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در مازندران با گرامیداشت سالروز تأسیس شورای نگهبان با اشاره به فرمایش حضرت امام راحل و مقام معظم رهبری درباره اهمیت شورای نگهبان اظهار داشت: شورای نگهبان همواره تحت تحریم‌ها و اهانت‌های برخی از جریان‌های خاصی قرار داشت.

وی گفت: شورای نگهبان طی چهار دهه سعی کرد با درنظر گرفتن قانون و رضایت خداوند عمل کند در حالی که یکی از اهداف جنگ ترکیبی دشمن، ضربه زدن به محکمات دین و انقلاب اسلامی از جمله شورای نگهبان است.

وی با اشاره به درپیش بودن دو انتخابات مهم در ۱۴۰۲ یادآور شد: ضد انقلاب‌ها و افراد به ظاهر مصلحان اجتماعی از امروز هجمه به شورای نگهبان را آغاز کرده‌اند ولی شورای نگهبان همواره بی توجه به اهانت‌ها، وظیفه خود را براساس قانون و رضایت خداوند عمل کند.

حجت الاسلام زکوی یادآور شد: یکی از اولویت‌های مهم توجه دادن به رکن جمهوریت نظام اسلامی است و مشارکت بالا و انتخاب اصلح راهبرد همیشگی نظام اسلامی است و دشمن برای ضربه زدن به جمهوریت، جنگ نرم و اقتصادی را درپیش گرفته است.

رئیس دفتر هیئت نظارت و بازرسی انتخابات در مازندران ادامه داد: رهبر معظم انقلاب اسلامی برای مقابله با جنگ نرم، جهاد تبیین را مطرح کرده‌اند و درباره مقابله با جنگ اقتصادی، تحول در حکمرانی و تغییر در اوضاع اقتصادی و معیشت مردم جزو اولویت‌ها است.

وی یادآور شد: تحول در حکمرانی به منزله آن است که مدیریت کشور به افراد پاکدامن و پاکدست ارائه شود و با ترک فعل‌ها نمی‌توان ادعای انقلابی بودن داشت وباید جنس مدیران انقلابی در دولت افزایش یابد.

وی با بیان اینکه چسبندگی به میز پست مدیریت نشانه انقلابی بودن نیست و باید افراد مؤمن را جایگزین کرد، گفت: امیدواریم شاهد برپایی انتخابات باشکوهی در سال آینده باشیم.