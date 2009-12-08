پایان ضبط آثار منصور نریمان در رادیو

منصور نریمان نوازنده عود با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت : پس از بهبودی نسبی عمل قلب تنها کاری که انجام دادم آهنگسازی دو قطعه برای رادیو بود که پس از تمرین های فراوان این دو قطعه ضبط شد و قرار است به زودی پخش شود.

این نوازنده عود در ادامه به تازه ترین آلبوم منتشر شده خود اشاره کرد و در خصوص کم و کیف قطعات این آلبوم گفت : این آلبوم "آثاری از استاد منصور نریمان" نام دارد که در 4 سی در دو جلد توسط انتشارات چهارباغ منتشر شده است؛این آلبوم دربرگیرنده مجموعه ای کامل از ردیف های موسیقی ایرانی همراه با تکنوازی عود در دستگاه ماهور و همایون است.

وی در پایان افزود : هدف از انتشار این آلبوم آموزش ردیف های موسیقی و کارکرد ساز عود در موسیقی دستگاهی ایران است در واقع مجموعه کاملی برای آموزش موسیقی ایرانی به دانشجویان این رشته برای بالا بردن سطح علمی و تکنیکی آنها است.