رئیس جمهوری مصر به برلین می رود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر امروز یکشنبه به دعوت اولاف شولتز صدراعظم آلمان و برای شرکت در نشستی با موضوع آب و هوا به برلین می‌رود.

دفتر ریاست جمهوری مصر در بیانیه‌ای اعلام کرد: فعالیت‌های نشست مربوط به بررسی شرایط آب و هوایی فردا دوشنبه با ریاست مشترک مصر و آلمان شروع می‌شود و این نشست مقدمه‌ای برای نشست جهانی آب و هوا در شهر شرم الشیخ مصر در ماه نوامبر آینده خواهد بود.

در این بیانیه آمده است: دعوت از مصر و ریاست مشترک این کشور بر این نشست مهم در چارچوب نقش فعال قاهره برای بررسی تغییر شرایط آب و هوایی در طی سال‌های گذشته صورت می‌گیرد.

بر اساس اعلام دفتر ریاست جمهوری مصر، السیسی در این نشست با شماری از مسئولان آلمان و در رأس آنها اولاف شولتز صدر اعظم این کشور دیدار خواهد کرد.

همچنین در این بیانیه آمده است، در این نشست راه‌های تقویت روابط دو جانبه در همه زمینه‌ها و راه‌های گسترش همکاری‌ها بین طرفین مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.