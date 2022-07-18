شیرمادر کلید رشد نوزادان نارس است

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث دی نیوز، مطالعات قبلی نشان داده است که نوزادان نارس در معرض خطر بالاتر عملکرد ضعیف در ریاضیات، روخوانی و سایر مهارتهای تحصیلی هستند. آنها همچنین در معرض خطر بیشتر ابتلاء به اختلال بیش فعالی قرار دارند.
اما محققان میگویند تغذیه آنها با مقدار زیادی شیر مادر این خطر را کاهش میدهد و در سالهای بعد منجر به عملکرد بهتر مغز میشود.
در این مطالعه دادههای مربوط به ۵۸۶ نوزاد متولد شده در کمتر از ۳۳ هفته بارداری در پنج مرکز زایمان استرالیا مورد بررسی قرار گرفت. محققان میزان شیر مادری که نوزادان در هر روز تغذیه میکردند و همچنین مدت زمانی که والدین به شیردهی ادامه دادند را بررسی کردند.
به طور کلی، تیم تحقیق دریافت که مصرف بیشتر شیر مادر با ضریب هوشی بالاتر و نمرات بالاتر در زمینه روخوانی و ریاضی در سن ۷ سالگی مرتبط است.
همچنین والدین علائم بیش فعالی کمتری را برای کودکانی که شیر مادر بیشتری مینوشیدند، گزارش کردند.
علاوه بر این، مدت طولانیتر شیردهی- تا ۱۸ ماه- با نمرات بالاتر در روخوانی، املا و ریاضی همراه بود.
دکتر «مندی براون بلفورت»، محقق ارشد از دانشگاه هاروارد، گفت: «مطالعه ما راهبردهای توصیه شده برای حمایت از والدین در جهت تأمین شیر مادر برای نوزادان نارس را تأیید میکند.»
بلفورت در ادامه افزود: «به عنوان یک جامعه، ما باید روی خانوادهها سرمایه گذاری کنیم چراکه این سرمایه گذاری تا وقتی که کودکان به سن مدرسه می رسند همچنان ادامه خواهد داشت.»
از آنجایی که این مطالعه مشاهدهای بود، نمیتوان ثابت کرد که شیردهی به مزایای تحصیلی منجر شده است. نویسندگان اذعان میکنند که ممکن است عوامل دیگری نیز نقش داشته باشند.
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