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۲۶ تیر ۱۴۰۱، ۲۱:۲۰

در جلسه هیئت دولت به ریاست رئیسی تصویب شد؛

اختصاص تسهیلات بانکی برای جبران خسارات زلزله در استان‌ خوزستان

اختصاص تسهیلات بانکی برای جبران خسارات زلزله در استان‌ خوزستان

اختصاص تسهیلات بانکی برای جبران خسارات زلزله در استان‌های خوزستان و چهارمحال و بختیاری/موافقت با اختصاص اعتبار برای جبران خسارات ناشی از سیل در چهار استان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، با تصویب هیئت وزیران، مبلغ ۵۲۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال از اعتبار یاد شده برای جبران خسارت‌های ناشی از زلزله در شهرستان اندیکا استان خوزستان و مبلغ ۶۴۵ میلیارد و ۹۲۰ میلیون ریال نیز برای جبران خسارات در شهرستان کوهرنگ چهارمحال و بختیاری اختصاص یافت.

اعتبارات فوق شامل کمک بلاعوض جهت احداث واحدهای مسکونی شهری و روستایی، کمک بلاعوض جهت تعمیر واحدهای مسکونی شهری، روستایی و تجاری آسیب دیده و تأمین لوازم معیشتی آنها، کمک بلاعوض جهت احداث واحدهای جایگاه دامی و هزینه‌های پشتیبانی و آواربرداری و خدمات مدیریت طرح است.

دولت همچنین مبلغ یک هزار و ۲۳۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال تسهیلات ارزان قیمت بانکی برای جبران خسارات ناشی از زلزله در شهرستان های مذکور (۸۲۰ میلیارد ریال برای شهرستان اندیکا استان خوزستان و مبلغ ۴۱۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال برای شهرستان کوهرنگ چهارمحال و بختیاری) با سود ۵ درصد شهری و ۴ درصد روستایی و بازپرداخت ۱۵ ساله (۳ سال دوران مشارکت مدنی و ۱۲ سال دوران فروش اقساطی) اختصاص داد.

همچنین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظف است ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام بازسازی، گزارش عملکرد این تصویب نامه را هر ۳ ماه به سازمان برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال نماید.

دولت با اختصاص اعتبار برای جبران خسارات ناشی از سیل در چهار استان کشور موافقت کرد

هیئت دولت با اختصاص مبلغ یک هزار و۶۴ میلیارد و یکصد میلیون ریال اعتبار به صورت هزینه‌ای برای جبران خسارت‌های ناشی از وقوع سیل دی ماه سال ۱۴۰۰ در استان های هرمزگان، فارس، کرمان و سیستان و بلوچستان موافقت کرد.

بر این اساس، مبلغ ۱۱۵ میلیارد و ۹۲۵ میلیون ریال برای شهرستان‌های استان هرمزگان، مبلغ ۲۱۴ میلیارد و ۴۲۵ میلیون ریال برای استان فارس، مبلغ ۱۷۳ میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال برای استان کرمان و مبلغ ۵۷۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برای استان سیستان و بلوچستان در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار گرفت تا برابر قوانین و مقررات هزینه شود.

همچنین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظف شد گزارش عملکرد این تصویب‌نامه را در مقاطع زمانی ۳ ماهه به سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال نماید.

موافقت دولت با اختصاص اعتبار برای اجرای پروژه‌های پیشگیرانه از حوادث طبیعی در استان اردبیل

در ادامه و با تصویب هیات وزیران، مبلغ ۴۰۰ میلیارد ریال اعتبار به صورت تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به منظور اجرای پروژه‌های پیشگیرانه در برابر مخاطرات طبیعی برای احداث و مرمت سیل بندها و تأسیسات شهری و پل‌های شهرستان‌های اردبیل، نمین، نیر و سرعین استان اردبیل اختصاص یافت.

همچنین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اردبیل موظف شد گزارش عملکرد این مصوبه را هر ۳ ماه به سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال نماید.

موافقت با اختصاص تسهیلات بانکی برای جبران خسارات سیل و آب گرفتگی در بندر امام خمینی(ره)

با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و تصویب دولت، مبلغ سه هزار و ۲۲۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال اعتبار هزینه‌ای و تملک دارایی سرمایه‌ای برای بازسازی بخش‌های خسارت‌دیده ناشی از سیل و آب گرفتگی در مناطق بافت غیررسمی و نابسامان شهر بندر امام خمینی(ره) در استان خوزستان اختصاص یافت.

همچنین مبلغ ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال تسهیلات بانکی ارزان قیمت (با سود و کارمزد ۵ درصد شهری و بازپرداخت ۱۵ ساله شامل ۳ سال دوران مشارکت مدنی و ۱۲ سال دوران پیش اقساطی) به منظور بازسازی اماکن مسکونی خسارت‌دیده ناشی از سیل و آب گرفتگی در مناطق یاد شده در شهر بندر امام خمینی(ره) پرداخت می شود و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نیز موظف است ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام بازسازی، گزارش عملکرد این تصویب‌نامه را هر ۳ ماه به سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران ارسال نماید.

گزارش وزارتخانه‌های میراث فرهنگی و کشور از ظرفیت‌های گردشگری و توسعه‌ای شهرهای آبادان و خرمشهر

در جلسه امروز هیئت دولت همچنین وزارتخانه‌های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و کشور گزارشی درخصوص ظرفیت‌های گردشگری و توسعه‌ای دو شهر آبادان و خرمشهر به هیئت وزیران ارائه کردند.

اصلاح آیین‌نامه اجرایی تعیین رشته‌های تحصیلی و شرایط پرداخت هزینه شهریه دانشجویی برای ایثارگران

هیئت وزیران به منظور تأمین نظر مجلس شورای اسلامی و رفع ایراد درخصوص آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده (۶۶) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران موضوع تعیین رشته‌های تحصیلی مورد نیاز، نوع، میزان و شرایط پرداخت هزینه شهریه دانشجویی، با پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور مبنی بر اصلاح آیین‌نامه مذکور موافقت کرد.

کد مطلب 5540870

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