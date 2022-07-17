اختصاص تسهیلات بانکی برای جبران خسارات زلزله در استان‌ خوزستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، با تصویب هیئت وزیران، مبلغ ۵۲۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال از اعتبار یاد شده برای جبران خسارت‌های ناشی از زلزله در شهرستان اندیکا استان خوزستان و مبلغ ۶۴۵ میلیارد و ۹۲۰ میلیون ریال نیز برای جبران خسارات در شهرستان کوهرنگ چهارمحال و بختیاری اختصاص یافت.

اعتبارات فوق شامل کمک بلاعوض جهت احداث واحدهای مسکونی شهری و روستایی، کمک بلاعوض جهت تعمیر واحدهای مسکونی شهری، روستایی و تجاری آسیب دیده و تأمین لوازم معیشتی آنها، کمک بلاعوض جهت احداث واحدهای جایگاه دامی و هزینه‌های پشتیبانی و آواربرداری و خدمات مدیریت طرح است.

دولت همچنین مبلغ یک هزار و ۲۳۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال تسهیلات ارزان قیمت بانکی برای جبران خسارات ناشی از زلزله در شهرستان های مذکور (۸۲۰ میلیارد ریال برای شهرستان اندیکا استان خوزستان و مبلغ ۴۱۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال برای شهرستان کوهرنگ چهارمحال و بختیاری) با سود ۵ درصد شهری و ۴ درصد روستایی و بازپرداخت ۱۵ ساله (۳ سال دوران مشارکت مدنی و ۱۲ سال دوران فروش اقساطی) اختصاص داد.

همچنین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظف است ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام بازسازی، گزارش عملکرد این تصویب نامه را هر ۳ ماه به سازمان برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال نماید.

دولت با اختصاص اعتبار برای جبران خسارات ناشی از سیل در چهار استان کشور موافقت کرد

هیئت دولت با اختصاص مبلغ یک هزار و۶۴ میلیارد و یکصد میلیون ریال اعتبار به صورت هزینه‌ای برای جبران خسارت‌های ناشی از وقوع سیل دی ماه سال ۱۴۰۰ در استان های هرمزگان، فارس، کرمان و سیستان و بلوچستان موافقت کرد.

بر این اساس، مبلغ ۱۱۵ میلیارد و ۹۲۵ میلیون ریال برای شهرستان‌های استان هرمزگان، مبلغ ۲۱۴ میلیارد و ۴۲۵ میلیون ریال برای استان فارس، مبلغ ۱۷۳ میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال برای استان کرمان و مبلغ ۵۷۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برای استان سیستان و بلوچستان در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار گرفت تا برابر قوانین و مقررات هزینه شود.

همچنین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظف شد گزارش عملکرد این تصویب‌نامه را در مقاطع زمانی ۳ ماهه به سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال نماید.

موافقت دولت با اختصاص اعتبار برای اجرای پروژه‌های پیشگیرانه از حوادث طبیعی در استان اردبیل

در ادامه و با تصویب هیات وزیران، مبلغ ۴۰۰ میلیارد ریال اعتبار به صورت تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به منظور اجرای پروژه‌های پیشگیرانه در برابر مخاطرات طبیعی برای احداث و مرمت سیل بندها و تأسیسات شهری و پل‌های شهرستان‌های اردبیل، نمین، نیر و سرعین استان اردبیل اختصاص یافت.

همچنین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اردبیل موظف شد گزارش عملکرد این مصوبه را هر ۳ ماه به سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال نماید.

موافقت با اختصاص تسهیلات بانکی برای جبران خسارات سیل و آب گرفتگی در بندر امام خمینی(ره)

با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و تصویب دولت، مبلغ سه هزار و ۲۲۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال اعتبار هزینه‌ای و تملک دارایی سرمایه‌ای برای بازسازی بخش‌های خسارت‌دیده ناشی از سیل و آب گرفتگی در مناطق بافت غیررسمی و نابسامان شهر بندر امام خمینی(ره) در استان خوزستان اختصاص یافت.

همچنین مبلغ ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال تسهیلات بانکی ارزان قیمت (با سود و کارمزد ۵ درصد شهری و بازپرداخت ۱۵ ساله شامل ۳ سال دوران مشارکت مدنی و ۱۲ سال دوران پیش اقساطی) به منظور بازسازی اماکن مسکونی خسارت‌دیده ناشی از سیل و آب گرفتگی در مناطق یاد شده در شهر بندر امام خمینی(ره) پرداخت می شود و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نیز موظف است ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام بازسازی، گزارش عملکرد این تصویب‌نامه را هر ۳ ماه به سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران ارسال نماید.

گزارش وزارتخانه‌های میراث فرهنگی و کشور از ظرفیت‌های گردشگری و توسعه‌ای شهرهای آبادان و خرمشهر

در جلسه امروز هیئت دولت همچنین وزارتخانه‌های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و کشور گزارشی درخصوص ظرفیت‌های گردشگری و توسعه‌ای دو شهر آبادان و خرمشهر به هیئت وزیران ارائه کردند.

اصلاح آیین‌نامه اجرایی تعیین رشته‌های تحصیلی و شرایط پرداخت هزینه شهریه دانشجویی برای ایثارگران

هیئت وزیران به منظور تأمین نظر مجلس شورای اسلامی و رفع ایراد درخصوص آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده (۶۶) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران موضوع تعیین رشته‌های تحصیلی مورد نیاز، نوع، میزان و شرایط پرداخت هزینه شهریه دانشجویی، با پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور مبنی بر اصلاح آیین‌نامه مذکور موافقت کرد.