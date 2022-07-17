مرگ تعداد زیادی از ماهیان تالابی/ حق آبه تالاب انزلی افزایش یابد

حمیدرضا تقی نصیری در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تلفات ماهیان تالابی ناشی از افزایش و پایداری دما در گیلان و همچنین کاهش اکسیژن آب تالاب است.

وی افزود: علاوه بر افزایش دما، میزان حق آبه ورودی به تالاب به دلیل استفاده از آب رودخانه‌ها برای مصارف کشاورزی کاهش یافته است.

تقی نصیری با اشاره به کاهش اکسیژن آب و افزایش سطح لجن در تالاب انزلی به عنوان مهمترین دلیل مرگ ماهیان گفت: کاهش جریان آب در تالاب انزلی به حیات آن آسیب وارد کرده و باید میزان حق آبه ورودی به تالاب انزلی افزایش یابد.

سرپرست شیلات گیلان با بیان اینکه افزایش پوشش گیاهی به دلیل کاهش عمق تالاب نیز یکی از دلایل تلف شدن ماهیان است تاکید کرد: به دلیل اینکه ماهیان‌بزرگ‌تالابی شب‌ها اکسیژن مورد نیاز خود را جذب می‌کنند کاهش اکسیژن می‌تواند مهمترین دلیل مرگ‌ماهیان بزرگ باشد.