به گزارش خبرنگار مهر، امام محله مسجد امام علی علیه‌السلام شهر آب‌پخش یکشنبه‌شب در این مراسم پیرامون جشن محله‌ای عید غدیر امسال در سه محله شهر اظهار داشت: هدف از برگزاری برنامه‌های محلات این است که بنا داریم تا در این برنامه‌های محلی، نقش بانوان را برجسته کنیم و بانوان برای احقاق حقوق محله خود از کار محله‌ای به نقطه‌ای برسند که شورای محله و در همه مناسبت‌ها و برنامه‌ها برنامه داشته و مطالبه گر باشند و این مطالبه گری برجسته شود.

حجت‌الاسلام حسین رنجبر افزود: کار محله‌ای می‌تواند در روند اجتماعی سیاسی، اقتصادی یک شهر تأثیر داشته باشد و در بخش‌های مختلف بانوان می‌توانند فعال باشند.

روحانی مستقر در شهر آب‌پخش گفت: برنامه جشن محله‌ای عید غدیر هر روز ادامه داشت که امشب در سه مکان طبخ غذا انجام می‌شود که بعد بین مردم و نیازمندان توزیع می‌شود و فردا رژه خودرویی و موتورسیکلت در سطح شهر آب‌پخش برگزار می‌شود.

امام محله مسجد امام علی علیه‌السلام افزود: در کنار برنامه‌های محلات بانوان، هم در عید قربان و عید غدیر برنامه‌های متفاوتی داشتیم ضمن اینکه بانوان نقش خوبی در قربانی کردن ایفا کردند و بین نیازمندان توزیع کردند.

وی بیان کرد: به مناسبت عید غدیر خطبه خوانی غدیر انجام می‌شود و هر شب بخشی از خطبه غدیر به صورت فارسی در مساجد قرائت می‌شود.

روحانی مستقر در شهر آب‌پخش با تبریک ماه ذی‌الحجه و به ویژه دهه اول آن اظهار داشت: این روزها ایام ویژه‌ای است و از عظمت و منزلت والایی برخوردار است و فرصت مغتنمی برای ذکر و یاد حق تعالی و تقرب الهی است و قرآن هم به این ایام اشاره و خداوند هم به دهه اول این ماه قسم یاد کرده است.

حجت‌الاسلام رنجبر بیان کرد: هدف ما هم از برگزاری جشن محله‌ای غدیر در سطح شهر آب‌پخش، هماهنگی، هم‌افزایی و ایجاد انسجام در فعالیت‌های مربوط به دهه ولایت و امامت و تقویت بعد مردمی این مناسبت است که فرصتی مغتنم برای کارهای بزرگ فرهنگی دیگر در شهر آب‌پخش است.

حجت الاسلام رنجبر بر ضرورت جهاد تبیین به منظور معرفی ابعاد عید غدیر و تدوین برنامه‌های متنوع فرهنگی تاکید کرد.

وی بیان داشت: یکی از کارهای بسیار مهمی که فردا در روز عید غدیر در سطح شهر آب‌پخش خواهیم داشت کاروان خودرویی خواهد بود و از ساعت ۱۸ از میدان شهید نگهدار اسماعیلی شروع می‌شود و به طرف محله قلایی و در آنجا با استقبال مردم همراه خواهیم بود و بعد از این در محله بهرام آباد جلوی حسینیه حضرت علی اکبر علیه السلام اختتامیه مراسم خواهد بود.

حجت الاسلام رنجبر اظهار داشت: امیدوارم همه مردم عزیز هر کسی که ارادت دارد به نظر امیرالمومنین به هر نحوی که می‌تواند با موتورسیکلت و یا خودرو به هر شکلی که می‌تواند در روز ولایت امیرالمومنین محبت خودش رو ابراز به ساحت قدسی امیرالمومنین و با امام عصر امام زمان عجل الله تجدید بیعت کنند.

وی افزود: دهه امامت و ولایت امسال در شهر آب‌پخش با کمک بنیاد غدیر یعنی با مدیریت بنیاد غدیر و همچنین حوزه بسیج خواهران و خود خواهران محلات مختلف این شهر و در واقع در چندین محله سه محله درواهی، محله قلایی و محله بهرام‌آباد به همراهی مردم و خواهران توانستند این کار را انجام دهند.

وی تاکید کرد: امسال در سطح محله‌ها جشن‌ها را برگزار کردیم و جشن‌های بسیار باشکوه و با شور و هیجان و با حضور جوانان نوجوانان بانوان و بزرگترها پیر و جوان هم حضور پیدا کردند.

حجت اسلام رنجبر افزود: مشارکت همگی در عرصه در واقع ابراز ارادت به محضر امیرالمومنین سلام الله علیها بود و این یک مقدمه‌ای شد برای اینکه شورای محله با حضور خانم‌ها در همه محلات با محوریت مساجد و حسینیه‌ها شکل بگیرد که ما بتونیم از این به بعد مناسبت‌ها را بهتر مدیریت کنیم.

وی گفت: این اقدامات باعث شد عدالت در مناسبت‌ها اتفاق بیفتد و حتی مباحث و موضوعات غیر مناسبتی مثل مثلاً بحث اشتغال، بحث مشکلات خانواده و مشکلات دیگر حل شود. در بحث جهاد تبیین از طریق همین شورای محلات در این محله‌ها در واقع شکل می‌گیرد.