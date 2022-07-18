چه کسانی یارانه دارو می گیرند/ جزئیات اجرای طرح دارویار

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام دارایی افزود: با حذف یارانه از داروهای تولید داخل که برای تهیه مواد اولیه موثره وابسته به ارز ترجیحی بودند، قیمتها واقعی شد و در عوض یارانه دولتی دارو را به انتهای زنجیره یعنی بیمهها منتقل کردیم که به دست مصرف کننده واقعی برسد. یعنی هر کسی که دارای یک بیمه پایه باشد و با نسخه پزشک به داروخانه مراجعه کند میتواند از یارانه دارو استفاده کند.
وی با تاکید بر اینکه تنها داروهای تولید داخل مشمول طرح دارویار هستند، ادامه داد: داروهای OTC که نیاز به نسخه ندارند داروهایی که تحت لیسانس تولید میشوند یا وارداتی و شیرخشکها و تجهیزات پزشکی همچنان از ارز ترجیحی استفاده میکنند و تفاوتی پیدا نمیکنند.
رئیس سازمان غذا و دارو با تاکید بر اینکه مردم داروها را با همان قیمت قبل تهیه میکنند، گفت: قیمت دارو هیچ تفاوتی با قبل که ندارد هیچ، حتی پرداختی مردم در بعضی داروها کاهش هم پیدا کرده است. مخصوصاً برای بیماران خاص و صعب العلاج که کاهش پرداختی از جیب بیمار هم داریم؛ چرا که ما سطح پایه قیمت داروها را که بیمه آنها را پوشش میداد را بالاتر هم بردیم داروهایی که بیشتر مصرف میشد.
دارایی افزود: ۹۸ درصد داروهای مصرفی کشور به صورت عددی توسط تولید کنندگان داخلی تأمین میشود که اهم این داروهای تولید داخل در این طرح قرار گرفتند. البته تعدادی از داروهای خاص هم که وارد میکنیم هزینه زیادی هم بابت همان تعداد اندک میدهیم.
وی افزود: ارزبری که این داروها به خودشان اختصاص میداده در این مرحله دولت از طریق بیمهها این مبلغ را برای هر بیمار پرداخت میکند، در واقع یارانه سلامتی است که مردم میگیرند و هر مقدار هم باشد دولت پرداخت میکند سقف ندارد و سهمیهای نیست نیاز بیمار هرچه باشد ما تهیه میکنیم.
رئیس سازمان غذا و دارو در پاسخ به این سوال که در حال حاضر بیشترین دغدغه و نگرانی مردم از کمبود دارو است، گفت: خود تولید کنندگان به خاطر محدودیتهایی که استفاده از ارز ترجیحی دارد دچار مشکلاتی نظیر تهیه مواد اولیه و اختلال در تولید و منع صادرات شدند و افزایش هزینههای تولید و قرار گرفتن در مسیر ضرر دهی؛ این مشکلات در ماههای اخیر به اوج خود رسیده بود که با این روش آنها میتوانند از قید و بند این ارز ترجیحی راحت شوند و بتوانند با ارز نیمایی مواد اولیه را تهیه کنند و با قیمت منطقی داروهایشان را به پخش و داروخانهها ارائه دهند.
دارایی افزود: این کمبودها که قابل توجه هم بود و حتی برای داروهای دم دستی هم اتفاق افتاده ظرف یکی دو ماه آینده به طور کامل از بین میرود یا به حداقل میرسد.
رئیس سازمان غذا و دارو گفت: برای اجرای این طرح زمینه سازی وسیعی انجام شده افراد، سازمانها، نهادها و وزارتخانههای زیادی در این کار سهیم بودند کار بزرگی در مجلس شورای اسلامی اتفاق افتاده؛ در دولت همت زیادی پشت کار قرار گرفته خود شخص رئیس جمهور، معاون اول و خود وزیر بهداشت پیگیر این قضیه هستند، بیمهها هم بسیار عالی پای کار آمده اند و نشان داده اند کارهای بزرگی میتوانند انجام دهند و کارایی آنها بالا است و برای زمینه سازی این طرح ۶ میلیون نفر از مردم بدون پرداخت هیچ پولی بیمه شدند و زمینه را ایجاد کردیم که تولید رونق بگیرد، از طرفی ما تعدادی از داروهای پرمصرف که برای بیماران مزمن بودند و پوشش بیمه نداشتند، وارد پوشش بیمهای میکنیم که کار بزرگی است.
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