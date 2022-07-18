واقعه غدیر در شهرستان مهر بازسازی شد

غلامعباس انصاری مدیر بازسازی واقعه غدیر در این آئین باشکوه به خبرنگار مهر گفت: بازسازی واقعه غدیر برای اولین سال است که توسط گروه نورالشهداء در شهرستان مهر با بیش از ۱۵۰ نفر هنرور در روستای چاهشرف برگزار شد.

انصاری خاطرنشان کرد: به‌منظور استفاده از این برنامه توسط همه مردم، امیدواریم هرساله این آئین در یکی از مناطق جنوب توسط گروه هنری نورالشهداء برگزار شود.

وی از عید سعید غدیر خم به‌عنوان یکی از عیدهای بزرگ شیعیان نام برد و تاکید کرد: عید غدیر سند حقانیت شیعه است، ازاین‌رو برای احیای غدیر باید تمام تلاش و کوشش خود را انجام دهیم.

این نمایش به کارگردانی و مدیریت غلامعباس انصاری و حدود ۱۵۰ تَن هنرور از لامرد ومهر انجام شد.

از عید سعید قربان تا عید سعید غدیر خُم به‌عنوان «دهه ولایت» نام‌گذاری شده است.

غدیر، ناحیه‌ای میان مکه و مدینه است که پیامبر بزرگوار اسلام (ص) در حجت الوداع، امام علی (ع) را «ولی» پس از خود اعلام کرد و ۱۸ ذی‌الحجه سال ۱۰ هجری قمری، سالروز این واقعه میان شیعیان به عید غدیر خم شهرت دارد.

حضرت محمد مصطفی (ص) در بازگشت از آخرین حج خود همه مسلمانانی که در حج شرکت داشتند را در غدیر خم جمع و در آنجا حضرت علی (ع) را به‌عنوان وصی، برادر و جانشین خود از جانب الله معرفی کرد؛ عبارت معروف «هر آن‌کس که من مولای او هستم، پس علی مولای اوست» قسمتی از خطابه بلند غدیر است.

در این آئین معنوی که در محل تعزیه روستای چاهشرف برگزار شد سرود زیبای سلام فرمانده و نماهنگ رفیق شهیدم (فرزندان حاج قاسم از پایگاه شهید تقی زاده و خدیجه کبری روستای چاهشرف) برگزار شد.