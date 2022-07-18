ایجاد پایگاه پهپادی مصداق قدرت بازدارندگی ایران اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی ذوالنوری رئیس فراکسیون دفاع و اقتدار ملی مجلس شورای اسلامی با صدو پیامی از اجرای موفقیت‌آمیز تمرین دریایی ناودسته پهپادبر نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران تقدیر کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران معتقد است به دلیل خوی تجاوزگری و روحیه استکباری نظام سلطه، ارتقای قدرت دفاعی کشور واجب بوده و ایجاد پایگاه پهپادی و اخیراً پرواز مقتدرانه و مستمر پهپادهای نیروی دریایی ارتش برفراز اقیانوس‌ها که در لبه فناوری نظامی قرار گرفته مصداق قدرت بازدارندگی ایران اسلامی است که برای کشورهای منطقه پیام‌آور عزت ملت‌ها و همچنین تامین امنیت جمعی بدون حضور نامشروع بیگانگان بوده که قابلیت‌ها و توانمندی آن در حراست از مرزهای هوایی، دریایی و زمینی کشور را مضاعف ساخته است.

متن این پیام به شرح زیر است:

با درورد بر روح پر فتوح معمار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی (ره) و ارواح طیبه شهدای انقلاب اسلامی به ویژه شهدای جاویدالاثر دریادل ارتش جمهوری اسلامی ایران و آرزوی طول عمر با عزت برای رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، اجرای موفقیت‌آمیز تمرین دریایی ناودسته پهپادبر نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران را که نمادی از خودباوری، توانمندی، دانش و ایمان جوانان این مرز و بوم است را به محضر فرماندهی معظم کل قوا (مدظله العالی) و ملت بزرگ ایران تبریک عرض می‌کنیم.

جمهوری اسلامی ایران معتقد است به دلیل خوی تجاوزگری و روحیه استکباری نظام سلطه، ارتقای قدرت دفاعی کشور واجب بوده و ایجاد پایگاه پهپادی و اخیراً پرواز مقتدرانه و مستمر پهپادهای نیروی دریایی ارتش برفراز اقیانوس‌ها که در لبه فناوری نظامی قرار گرفته مصداق قدرت بازدارندگی ایران اسلامی است که برای کشورهای منطقه پیام‌آور عزت ملت‌ها و همچنین تامین امنیت جمعی بدون حضور نامشروع بیگانگان بوده که قابلیت‌ها و توانمندی آن در حراست از مرزهای هوایی، دریایی و زمینی کشور را مضاعف ساخته است.

از آنجا که نیروی پهپادی دریا پایه با قابلیت پرتاب از یگان‌های سطحی و زیر سطحی، اشراف اطلاعاتی و عمق عملیاتی و توان رزم پهپادی، نیروی دریایی راهبردی ارتش مقتدر جمهوری اسلامی ایران را در پهنه بیکران اقیانوس‌ها که وظیفه حراست از مرزها و اقتصاد دریایی را به عهده دارد دو چندان ساخته است. لذا فراکسیون دفاع و اقتدار ملی ضمن ارج و ارزش نهادن به دریادلان ارتش انقلابی، از برگزاری موفق تمرین ناو دسته پهپادبر نداجا و اقدام هوشمندانه ارتش انقلابی جمهوری اسلامی ایران در شرایطی که منطقه غرب آسیا با حضور نامیون سران استکبار جهانی، متلاطم شده، به مصداق حدیث شریف «من لم یشکر المخلوق، لم یشکر الخالق» و همچنین از حفظ و ارتقا آمادگی شبانه روزی، رشادت‌های دلاور مردان و جان برکفان نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران به ویژه امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده محترم کل ارتش جمهوری اسلامی ایران و امیر دریادار شهرام ایرانی فرمانده محترم نداجا، تقدیر و تشکر کرده و امید داریم با توکل به خدا و با عنایت خاصه حضرت ولی عصر (عج) و تحت امر فرماندهی معظم کل قوا حضرت آیت الله امام خامنه‌ای (مدظله العالی) همواره در انجام وظایف سربازی، سربلند و پایدار باشند.

مجتبی ذوالنوری؛ رئیس فراکسیون دفاع و اقتدار ملی