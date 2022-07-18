نیاز شهروندان به بازگشت هویت شهر

به گزارش خبرگزاری مهر، در مراسم افتتاح هشتمین جشنواره بین المللی فیلم شهر، توکلی زاده معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران گفت: هشتمین جشنواره فیلم شهر کار خود را آغاز کرد و امیدواریم خبرهای خوبی از این رویداد فرهنگی بشنویم.

وی ضمن قدردانی از حضور و تلاش‌های هیأت داوران، هیأت انتخاب و کاندیداهای این جشنواره افزود: اندیشمندان جامعه شناسی، شهر را به کالبد و روح شهر می‌شناسند و در این دوره مدیریت شهری طبق تاکید شهردار تهران در کنار کالبد شهر به روح شهر نیز باید توجه شود.

توکلی زاده ادامه داد: توجه به روح شهر به مفهوم فراموشی کالبد شهر نیست بلکه در کنار کالبد شهر نیاز دارد تا به هویت تاریخی و فرهنگی شهر نیز توجه شود.

وی بیان کرد: در این حوزه ما دستمان را به سوی سرمایه‌های شهر که شهروندان، نخبگان و صاحبان تفکر هستند دراز می‌کنیم.

معاون شهردار تهران یادآور شد: برای اینکه شهری زیست پذیر و آرام را تجربه کنیم نیاز داریم تا از حضور هنرمندان و نگاه ویژه آنها استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه هنرمندان به ما کمک می‌کنند تا آسیب‌های شهر را بهتر بشناسیم و راهکارهای خروج از آن را بهتر بیابیم، تاکید کرد: در کنار مسائل و آسیب‌های شهری باید فرصت‌های گردشگری، تاریخی، فرهنگی و اجتماعی را نیز معرفی کنیم.

توکلی زاده در پایان گفت: از هنرمندان می‌خواهم به مدیریت شهری کمک کنند تا هم مسائل شهری و راهکارهای حل آن را در کنار فرصت‌هایی که در تهران وجود دارد، به مردم و جهان معرفی کنند.

شعار هشتمین جشنواره فیلم شهر؛ تهران الگوی جهان اسلام

مجید اکبر شاهی دبیر هشتمین جشنواره بین المللی فیلم شهر در ابتدای مراسم گفت: جشنواره فیلم شهر در آستانه برگزاری هشتمین دوره خود است؛ این جشنواره نهادیست نوپا که نیاز به حمایت همه جانبه دارد تا با مرور زمان قد بلند کند و در حوزه مدیریت شهری مؤثر باشد.

وی با بیان اینکه طبق قاعده جشنواره باید سال پیش برگزار می‌شد، افزود: به علت کرونا در برگزاری این جشنواره تأخیر ایجاد شد و متأسفانه در این مدت بسیاری از عزیزان و هنرمندان را از دست دادیم که برای خانواده‌های ایشان طلب صبر می‌کنم.

وی ادامه داد: این جشنواره با مدیریت جهادی و امید به آینده و با شعار کلانشهر تهران، الگوی جهان اسلام، کار خود را در اسفند ماه سال گذشته شروع کرد و در این ماه دریافت آثار را از ایران و ۱۱۲ کشور جهان این جشنواره را آغاز کردیم.

دبیر جشنواره فیلم شهر بیان کرد: این تعداد از مجموعه کشورها نشان دهنده این است که جشنواره فیلم شهر در عرصه ملی شناخته شده است که این تعداد در جشنواره شرکت کنند و حضور داشته باشند.

وی یادآور شد: از ابتدای این تابستان انتخاب آثار را شروع کردیم و در مجموع ۲۹۰ اثر در بخش ملی و ۷۸ اثر در بخش بین‌الملی انتخاب شد. پس از آن داورها با وسواس داوری خود را آغاز کردند که از بخشی از منتخبان در مراسم افتتاحیه و بخشی دیگر در اختتامیه تقدیر می‌شود.

اکبر شاهی ضمن تشکر از تمامی فیلمسازان، هنرمندان و مدیریت فرهنگی و هنری شهرداری تاکید کرد: همچنان که کار جشنواره را در اسفند ماه شروع کردیم، در سه ماهه اول پردیس سینمایی ملت رتبه سوم پردیس‌ها را از آن خود کرد که نتیجه زحمات دوستانم در این پردیس است. در نهایت همه شما را به این جشنواره دعوت می‌کنم.