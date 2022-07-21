برنامه نمایش آخرین روز جشنواره فیلم شهر اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم شهر، برنامه آخرین روز از نمایش فیلم های شرکت کننده در جشنواره فیلم شهر اعلام شد.

در سالن شماره یک ساعت ۱۶ تا ۱۷:۳۰ در بخش مسابقه سینمای ایران، دو مستند «مرگ پشت دیوارهای سبز» و «خانه کابل»، ساعت ۱۸ تا ۱۹:۳۰ در بخش سینمای بین الملل فیلم بلند داستانی «مدل»، ساعت ۲۰ تا ۲۱:۳۰ در بخش مسابقه سینمای بین الملل فیلم بلند داستانی «بازار» و ساعت ۲۲ تا ۲۳:۳۰ در بخش مسابقه سینمای ایران، فیلم سینمایی «دسته دختران» نمایش داده می شود.

در سالن شماره دو، ساعت ساعت ۱۴ تا ۱۵:۳۰ در بخش مسابقه سینمای ایران، مستند «بچه شمرون» و «ماجرای سال آخر»، ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۸ در بخش مسابقه سینمای ایران، فیلم‌های کوتاه «موناکو»، «اتاق عقد»، «آخرین لالایی در تهران»، «زندگی لزج» و «حالت تهوع»، ساعت ۱۸:۳۰ تا ۲۰ در بخش مسابقه سینمای ایران، فیلم‌های کوتاه و نیمه بلند داستانی «نوازنده»، «دابر»، «بشقاب»، «هرگز، گاهی، همیشه» و «غیرموجه»، ساعت ۲۰:۳۰ تا ۲۲ در بخش مسابقه سینمای ایران، مستندهای «بر سر خاک» و «شهر موش‌ها» نمایش داده می شود.

در سالن شماره سه، ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۹ در بخش مسابقه سینمای بین‌الملل، پویانمایی‌های «داستانی کوتاه درباره انزوا»، «درخشان»، «حباب»، «هنر زندگی کردن»، «شیکاگو»، «پلاستیک»، «بازی زندگی»، «کبوتری به نام گورو»، «کشتار تشک»، «دنیای دومینویی»، «خالی از چهرۀ انسانی»، «سفر تلفنی»، «خیال‌پردازی‌ها»، «سفر»، «هرنان پسری در کوهستان»، «پرنده‌ای در دودکش»، «ماجراهای ملانصرالدین» و «زیستن با ارزش»، ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۱ در بخش مسابقه سینمای بین‌الملل، مستندهای «خشونت نمی کنیم» و «گذر از رنج‌ها» و ساعت ۲۲ تا ۲۳:۳۰ در بخش مسابقه سینمای بین‌الملل، فیلم های کوتاه و نیمه بلند «آوازهای غمگین رفتگر»، «زادروز»، «دیلیان»، «رایحه»، «فاصله‌ها، آرزوها و عمر»، «آپارتمان» نمایش داده می شود.

همچنین در سالن شماره چهار، ساعت ۱۷ تا ۱۸:۳۰ در بخش فیلم بلند سینمایی، فیلم سینمایی «موقعیت مهدی»، ساعت ۱۹ تا ۲۰:۳۰ در بخش فیلم بلند سینمایی، فیلم سینمایی «شنای پروانه»، ساعت ۲۱ تا ۲۲:۳۰ در بخش فیلم بلند سینمایی، فیلم سینمایی «بدون قرار قبلی» و ساعت ۲۳ تا ۳۰ دقیقه بامداد فیلم سینمایی «شهربانو» نمایش داده می شود.

همچنین ساعت ۱۹ در سالن شماره ۱۲ کارگاه تخصصی «از ایده تا تصویر» با حضور محمود کلاری مدیر فیلمبرداری برگزار می‌شود.

هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم شهر، به دبیری مجید اکبرشاهی از ۲۷ تیر در پردیس سینما گالری ملت آغاز شده و ۳۱ تیر ماه به کار خود پایان می‌دهد.