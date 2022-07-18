رونمایی از سامانه پیشخوان مجازی بهزیستی

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم که در دومین روز از هفته بهزیستی، برگزار شد، علی محمد قادری رئیس سازمان بهزیستی، با اشاره به اینکه هفته بهزیستی و برگزاری نمایشگاه بالاترین خدمت فرصت مغتنمی بود برای هوشمند سازی این سازمان برای ارائه خدمات به جامعه هدف گفت: همکاران این سازمان با ایجاد و راه اندازی درگاه الکترونیکی صدور مؤسسات و مراکز غیر دولتی ماده ۲۶، فضایی را برای مردم خیر و شرکای اجتماعی ایجاد کردند تا آنها از ظرفیت ارتباطی ما به صورت برخط استفاده کنند.

وی افزود: یکی از مزایای این سامانه این است که افراد می‌توانند از طریق این سامانه برای صدور مجوز، پیگیری و حتی انحلال مؤسسات به صورت هوشمند اقدام کنند.

به گفته قادری، با راه انداری این سامانه، افراد متقاضی می‌توانند ظرف ۲۵ روز در صورت کامل بودن مدارک خروجی مناسب و قطعی را دریافت کنند.

معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی، در خصوص سامانه پیشخوان مجازی نیز بیان داشت: با توجه به اینکه همه سازمان‌ها مکلف به مانع زدایی از فرآیندها شدند، بنابراین همکاران سازمان بهزیستی برای ارائه خدمات حرفه‌ای سازمان، این سامانه را اجرایی کردند که تاکنون بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر وارد این سامانه شده و ثبت نام کردند به گونه‌ای که قرار است اطلاعات آنها در اختیار سازان‌هایی مرتبط برای ارائه خدمات مورد نیاز به جامعه هدف مورد بهره برداری قرار گیرد.

سامانه الکترونیکی صدور مجوز مؤسسات و مراکز غیر دولتی با هدف تسهیل و تسریع فرآیند صدور مجوزها، شفاف سازی مراحل صدور مجوز، هوشمند سازی فرآیندها، بستر سازی نظارت بر عملکرد بخش غیر دولتی و مردمی سازی خدمات سازمان بهزیستی رونمایی شد.

همچنین، سامانه پیشخوان مجازی نیز، که به عنوان پنجره واحد سازمان بهزیستی است زمینه لازم را برای مدد جویان متقاضی خدمت تحت پوشش فراهم می‌کند.این افراد می‌توانند با وارد کردن کد ملی و شماره تلفن همراه خود، به این سامانه مراجعه کنند و خدمت خود را دریافت کنند.

ارائه آموزش مهارت‌های زندگی و آماده سازی شغلی، ارائه خدمات تخصصی مددکاری به جامعه هدف، ارائه خدمات مشاوره به آحاد مردم، بهره مندی از تخفیفات قبوض آب، برق، گاز و خدمات توانبخشی به معلولان و سالمندان ازجمله مزایای سامانه پیشخوان مجازی است.