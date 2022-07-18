تایکا وایتیتی درفکر کارگردانی فیلم پنجم «ثور»/موفقیت در گیشه جهان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، در حالی که فیلم جدید از مجموعه «ثور» یعنی «ثور: عشق و تندر» که از ۱۷ تیر اکران شده، با وجود دریافت نقدهای متوسط، در گیشه موفق ظاهر شده است، تایکا وایتیتی گفته است دلش می خواهد برای ساخت فیلم پنجم هم روی صندلی کارگردانی آن بنشنید.

«ثور: عشق و تندر» با امتیاز ۶۷ درصدی در سایت راتن تومیتوزو با کسب امتیاز «بی مثبت» در سینما اسکور، چهارمین فیلم از استودیو مارول است که در کنار «ثور»، «ابدی‌ها» و «دکتر استرنج در چند جهان دیوانگی» در رده A قرار نگرفته است.

اما این فیلم با پیامی به پایان می‌رسد که تایید می‌کند ثور برمی‌گردد. حالا باید دید آیا پنجمین فیلم مستقل خواهد بود یا به سبک «انتقام‌جویان» در دنیای داستان می‌گذرد.

وایتیتی اخیراً به اینسایدر گفته است نمی‌داند مارول چه برنامه‌ای دارد اما تا زمانی که کریس همسورث نقش اصلی فیلم را برعهده داشته باشد او هم علاقه‌مند است برای سومین بار فیلمی از «ثور» را کارگردانی کند.

وی گفت: نمی‌دانم بعد چی می‌شود، اما قطعاً کارگردانی یک فیلم دیگر را حاضرم انجام دهم؛ اما به شرطی که کریس هم باشد. اما برای من همه چیز غافلگیر کننده است؛ اینکه برداشت جدید چه خواهد بود؟ همه نبردها و مبارزه‌ها خوب است، اما دلم می‌خواهد در داستان با چیزی غیرمنتظره برگردیم. مثلاً یک فیلم جاده‌ای از «ثور».

با توجه به داستان «عشق و تندر»، «ثور» نمی‌داند که زئوس به هرکول وظیفه انتقام گرفتن از وی را داده است و به نظر می‌رسد رویارویی ثور و هرکول در استودیو مارول در راه باشد؛ اما تنها زمان نشان خواهد داد که آیا وایتیتی بار دیگر فرصت نشستن روی صندلی کارگردانی را پیدا می‌کند؟

وایتیتی اکنون از دنیای سینمایی مارول فاصله گرفته تا یک فیلم از «جنگ ستارگان» را برای دیزنی و لوکاس فیلم بسازد.

در فیلم «ثور: عشق و تندر» کریس همسورث در نقش اصلی، تسا تامپسون در نقش والکری، کریس پرت در نقش استارلرد و ناتالی پورتمن در نقش جین فاستر یا مایتی ثور حضور دارند. در این قسمت راسل کرو در نقش زئوس و کریستین بیل در نقش شخصیت شرور فیلم یعنی «گور قصاب خدایان» نیز بازیگران جدیدی هستند که به مجموعه افزوده شده‌اند.

این فیلم که از ۱۷ تیر اکرانش را شروع کرده به مرز فروش ۵۰۰ میلیون دلار در گیشه بین‌المللی نزدیک شده و ۲۶۴ میلیون دلار نیز در آمریکا فروش کرده است.

این فیلم که با فروش ۱۰ روزه به ششمین فیلم پرفروش سال بدل شده با بودجه ۲۵۰ میلیون دلاری ساخته شده است.