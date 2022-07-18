به گزارش خبرگزاری مهر به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز مدیریت راه‌های کشور، طی شبانه روز گذشته، بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۴۸۳ ترددشمار فعال در محورهای برون‌شهری، طی شبانه روز گذشته تردد در محورهای مواصلاتی، نسبت به روز قبل ۱.۳ درصد کاهش نشان می‌دهد.

همچنین سهم وسایل نقلیه سنگین ۱۲.۵ درصد، اوج تردد بین ساعات ۱۹ الی ۲۰ و کمترین تردد بین ساعات ۴ الی ۵ انجام شده است.

محورهای دارای بیشترین تردد طی ۲۴ ساعت گذشته