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۲۷ تیر ۱۴۰۱، ۱۴:۳۶

مرکز مدیریت راه‌های کشور اعلام کرد؛

کاهش ۱.۳ درصدی تردد در محورهای برون‌شهری

کاهش ۱.۳ درصدی تردد در محورهای برون‌شهری

براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۴۸۳ ترددشمار فعال در محورهای برون‌شهری، طی شبانه ‌روز گذشته تردد در محورهای مواصلاتی کشور نسبت به روز قبل ۱.۳ درصد کاهش نشان می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز مدیریت راه‌های کشور، طی شبانه روز گذشته، بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۴۸۳ ترددشمار فعال در محورهای برون‌شهری، طی شبانه روز گذشته تردد در محورهای مواصلاتی، نسبت به روز قبل ۱.۳ درصد کاهش نشان می‌دهد.

همچنین سهم وسایل نقلیه سنگین ۱۲.۵ درصد، اوج تردد بین ساعات ۱۹ الی ۲۰ و کمترین تردد بین ساعات ۴ الی ۵ انجام شده است.

محورهای دارای بیشترین تردد طی ۲۴ ساعت گذشته

ردیف

نام محور

استان

تعداد وسیله نقلیه

۱

آزادراه کرج - قزوین

البرز

۱۶۰۵۹۱

۲

آزادراه کرج - تهران

البرز

۱۵۳۱۳۵

۳

آزادراه تهران - کرج

البرز

۱۴۲۳۰۰

۴

آزادراه قزوین - کرج

البرز

۱۳۳۴۸۹

۵

آزادراه ساوه - تهران

تهران

۹۷۸۵۸

۶

آزادراه تهران - ساوه

تهران

۹۰۱۰۶

۷

آزادراه قم - تهران

تهران

۷۵۷۱۸

۸

بهارستان - اصفهان

اصفهان

۷۳۹۶۰

۹

شهریار-کرج

تهران

۷۳۹۴۳

۱۰

تبریز - ایلخچی

آذربایجان شرقی

۶۳۶۴۳
کد مطلب 5541230

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