‌به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد وحیدی ظهر دوشنبه در مراسم ویژه جشن عید سعید غدیر خم در رواق امام خمینی (ره) حرم مطهر رضوی در جمع زائران و مجاوران اظهار کرد: عید غدیر خم بحثی شیعی نیست، بلکه موضوعی قرآنی است و خداوند در ۳۷ آیه قرآن این موضوع را بیان کرده است که آیه ۶۷ سوره مائده مربوط به قبل از واقعه غدیر خم و آیه سوم سوره مائده مربوط به زمان وقوع غدیر خم و آیه یکم و دوم سوره معراج مربوط به بعد از واقعه غدیر خم است.

سخنران مذهبی با بیان اینکه غدیر خم، پیامی از سوی پیامبر برای معرفی جانشین خود است، گفت: ما باید در زندگی حواسمان باشد که همچون خوارج جلوتر از رهبری حرکت نکرده و برای وی تعیین تکلیف نکنیم و نیز خیلی هم عقب تر از وی نیز حرکت نکنیم بلکه باید در تمام عرصه‌ها همراه ولی امر باشیم.

وی بیان کرد: در بحث وصایت و جانشینی پیامبر اکرم (ص)، نظر شیعه با غیرشیعه تفاوت‌هایی دارد که نخستین آن این است که شیعه معتقد است همان طور که انتخاب پیامبران با خداوند و نه با خلق بوده است در بحث انتخاب اوصیا و جانشینان پیامبر نیز همین گونه است.

حجت الاسلام وحیدی افزود: جاشنین پیامبر باید در ظاهر و باطن و نیز در زمان حال، انسان خوبی باشد و تا آخر عمر نیز خوب بماند و تغییر نکند، لذا تنها کسی که از ظاهر و باطن و از حال و آینده افراد مطلع است و قادر به انتخاب جانشین پیامبر است، خداوند است.

سخنران مذهبی ادامه داد: دومین تفاوت شیعه و غیرشیعه در موضوع جانشینی پیامبر اکرم (ص)، این است که شیعه معتقد است پیامبر (ص) قبل از وفات به ۲ روش عددی و اسمی جانشینان خود را معرفی کردند، آنجا که فرمودند جانشینان من ۱۲ نفر هستند اما تمام آنها را به دلیل امکان بروز خطراتی برای آنان معرفی نکرد و تنها از علی (ع)، امام حسن (ع)، امام حسین (ع) و حضرت قائم (عج) نام بردند، اما غیرشیعه به این امر قائل نیست.

وی افزود: البته رسول مکرم اسلام (ص) نام این ۱۲ جانشین را برای اصحاب و یاران نزدیک خود معرفی کردند که جابربن عبداالله انصاری یکی از آنان است که پس از فوت پیامبر، اسامی این ۱۲ نفر را نقل کرده است.

گفتنی است مراسم عید غدیر خم در حرم مطهر رضوی با قرائت قرآن، بیان احکام و مسائل شرعی، مداحی ذاکران اهل بیت عصمت و طهارت (ع)، شعرخوانی، اجرای سرود، قرائت صلوات خاصه حضرت رضا (ع)، نمایش آئینی و دکلمه‌خوانی در رواق امام خمینی (ره) برگزار شد.