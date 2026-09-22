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۱ مهر ۱۴۰۵، ۱:۵۰

پیمان دوباره مردم خمین با ولایت؛ ۲۰۶ شب مقاومت و ایستادگی

پیمان دوباره مردم خمین با ولایت؛ ۲۰۶ شب مقاومت و ایستادگی

خمین- در این ویدئو دویست و ششمین شب مقاومت و ایستادگی مردم خمین در تجدید عهد با رهبر معظم انقلاب را ملاحظه می کنید.

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کد مطلب 6955703

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