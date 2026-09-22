https://mehrnews.com/x3d828 ۱ مهر ۱۴۰۵، ۱:۵۰ کد مطلب 6955703 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱ مهر ۱۴۰۵، ۱:۵۰ پیمان دوباره مردم خمین با ولایت؛ ۲۰۶ شب مقاومت و ایستادگی خمین- در این ویدئو دویست و ششمین شب مقاومت و ایستادگی مردم خمین در تجدید عهد با رهبر معظم انقلاب را ملاحظه می کنید. دریافت 11 MB کد مطلب 6955703 کپی شد مطالب مرتبط ۲۰۵ شب بیعت با ولایت؛ تبلور بصیرت مردم اراک در تجدیدعهد با رهبر معظم ۲۰۶ شب ایستادگی؛ مردم گلستان بار دیگر پای کار وطن آمدند شکوه حضور مردم محلات در شب دویست و پنجم تجدیدبیعت با رهبر انقلاب شب ۲۰۷؛ روایت ایستادگی و تجدید میثاق پرشور دیار آفتاب با ولایت اجتماع شبانه مردم خمین در بیعت با رهبری به ایستگاه ۱۷۰ رسید نگین شهر در شب ۲۰۶؛ حضور مردم رنگ تازهای گرفت کردکوی در شب ۲۰۶؛ چراغ همدلی روشن ماند گنبد در شب ۲۰۶؛ روایت تازهای از همراهی مردم شب ۲۰۶ در گرگان؛ مردم دوباره همدل شدند برچسبها خمین تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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