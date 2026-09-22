دفاع مقدس الگوی ایستادگی ملت ایران در برابر تهدیدها است

به گزارش خبرنگار مهر، عباسی بابایی شامگاه سه شنبه در اجتماع مردم مبعوث شده زنجان در میدان انقلاب این شهر ، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، مدافعان حرم، امنیت، اقتدار و شهدای دفاع مقدس دوم و سوم، گفت: همان ایمان، معنویت، وحدت ملی، روحیه ایستادگی و تبعیت از ولایت که در دوران دفاع مقدس زمینه‌ساز پیروزی ملت ایران شد، امروز نیز می‌تواند رمز موفقیت کشور در برابر تهدیدها و فشارهای دشمنان باشد.

مدیرکل بنیاد حفظ و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان زنجان با بیان اینکه امروز در یکی از حساس‌ترین مقاطع حیات انقلاب اسلامی قرار داریم، تصریح کرد: اگر تاریخ چند صد سال گذشته ایران را مرور کنیم، مشاهده می‌شود که در بسیاری از تهاجم‌های صورت‌گرفته علیه کشور، بخشی از سرزمین ایران از دست رفته است، اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی و به برکت رهبری امام خمینی(ره) و بیداری ملت ایران، دشمنان نتوانستند حتی ذره‌ای از خاک کشور را جدا کنند.

بابایی با اشاره به شباهت‌های شرایط امروز با دوران دفاع مقدس، ادامه داد: بسیاری از شاخص‌هایی که در دوران دفاع مقدس موجب پیروزی ملت ایران شد، امروز نیز می‌تواند زمینه‌ساز موفقیت کشور باشد.

وی ایمان و معنویت را از مهم‌ترین مؤلفه‌های دفاع مقدس دانست و گفت: در دوران دفاع مقدس، توکل بر خدا، توسل به ائمه اطهار(ع)، روحیه شهادت‌طلبی و ایستادگی در برابر دشمن مجهز، نقش تعیین‌کننده‌ای داشت و امروز نیز تکیه بر ایمان، ظرفیت‌های داخلی و توانمندی‌های ملی اهمیت اساسی دارد.

مدیرکل بنیاد حفظ و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان زنجان با اشاره به دستاوردهای دفاعی کشور، خاطرنشان کرد: در سال‌های ابتدایی جنگ تحمیلی حتی در تأمین ابتدایی‌ترین تجهیزات با محدودیت مواجه بودیم، اما به برکت تجربه دفاع مقدس، دانش و توانمندی داخلی کشور به سطحی از قدرت و بازدارندگی رسیده است که امروز می‌تواند در برابر فناوری‌ها و تجهیزات پیشرفته دشمنان ایستادگی کند.

بابایی افزود: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با بهره‌گیری از ابتکار، خلاقیت، توان داخلی و ظرفیت‌های بومی در برابر تهدیدها ایستاده‌اند و این توانمندی حاصل سال‌ها تجربه، خودباوری و تلاش متخصصان کشور است.

دفاع مقدس تنها دفاع یک نیروی نظامی نبود، بلکه دفاع یک ملت بود

وی با تأکید بر نقش وحدت ملی در پیروزی‌های دوران دفاع مقدس اظهار کرد: دفاع مقدس تنها دفاع یک نیروی نظامی نبود، بلکه دفاع یک ملت بود؛ جوانان، کشاورزان، کارگران، دانشجویان، روحانیون، اقشار مختلف مردم و پیر و جوان در صحنه حضور داشتند و همین حضور گسترده، دفاعی مردمی را در برابر دشمن شکل داد.

مدیرکل بنیاد حفظ و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان زنجان ادامه داد: امروز نیز ملت ایران در پشتیبانی از نیروهای مسلح در میدان حضور دارد و دشمن با یک نیروی نظامی صرف مواجه نیست، بلکه با ملتی روبه‌روست که در مقاطع مختلف پای استقلال و تمامیت ارضی کشور ایستاده است.

بابایی با اشاره به شرایط آغاز جنگ تحمیلی در سال ۱۳۵۹ گفت: دشمن در ابتدای جنگ با ارتشی مجهز و با پشتیبانی گسترده قدرت‌های خارجی وارد میدان شد و در سال نخست جنگ نیز به دلیل برخی مشکلات و ضعف‌های موجود، کشور با دشواری‌هایی مواجه بود، اما با هدایت امام خمینی(ره)، انسجام ملی و شکل‌گیری ابتکارات و تاکتیک‌های جدید، شرایط جنگ تغییر کرد.

وی افزود: عملیات‌های مختلف رزمندگان اسلام و در نهایت آزادسازی خرمشهر و پس از آن تنبیه متجاوز نشان داد که ایمان، ابتکار، وحدت و روحیه مقاومت می‌تواند معادلات میدان را تغییر دهد.

بابایی با بیان اینکه ماهیت تهدیدهای امروز نسبت به دوران دفاع مقدس پیچیده‌تر شده است، گفت: اگر در دوران دفاع مقدس، عرصه اصلی نبرد در جبهه‌های غرب و جنوب کشور متمرکز بود، امروز با یک نبرد منطقه‌ای و چندلایه مواجه هستیم که ابعاد مختلفی دارد.

وی ادامه داد: امروز علاوه بر عرصه نظامی، حوزه‌های اقتصادی، سایبری، رسانه‌ای، شناختی و ادراکی نیز به میدان‌های تقابل تبدیل شده‌اند و دشمن از ابزارهای مختلف برای اثرگذاری بر افکار عمومی و تضعیف انسجام اجتماعی استفاده می‌کند.

مدیرکل بنیاد حفظ و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان زنجان افزود: در دوران دفاع مقدس، دشمن اصلی در یک جبهه مشخص حضور داشت، اما امروز جمهوری اسلامی ایران با مجموعه‌ای از تهدیدها و بازیگران مختلف منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای مواجه است و همین موضوع ضرورت حفظ هوشیاری، انسجام و آمادگی ملی را افزایش می‌دهد.

بابایی با اشاره به تفاوت سطح فناوری نظامی طرفین در برخی حوزه‌ها اظهار کرد: ممکن است دشمن از ظرفیت‌های فناورانه و تجهیزات پیشرفته برخوردار باشد، اما تجربه دفاع مقدس نشان داده است که برتری فناوری به‌تنهایی تعیین‌کننده نتیجه یک نبرد نیست و ایمان، ابتکار، توان داخلی، شناخت میدان و پشتیبانی مردم نیز نقش مهمی دارد.

وی تأکید کرد: ملت ایران در دوران دفاع مقدس با وجود محدودیت‌های گسترده توانست در برابر دشمنی که از حمایت قدرت‌های مختلف برخوردار بود ایستادگی کند و امروز نیز تجربه آن دوران می‌تواند در مواجهه با تهدیدهای جدید مورد استفاده قرار گیرد.

مدیرکل بنیاد حفظ و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان زنجان، حفظ اتحاد و همبستگی ملی را یکی از مهم‌ترین الزامات شرایط کنونی دانست و گفت: ایجاد انسجام اجتماعی، تقویت همبستگی ملی، حمایت از نیروهای مسلح و حفظ روحیه مقاومت از جمله عواملی است که می‌تواند کشور را در برابر فشارها و تهدیدها مقاوم‌تر کند.

بابایی خاطرنشان کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم از ارتش، سپاه، بسیج و نیروهای انتظامی همواره در دفاع از کشور نقش‌آفرینی کرده‌اند و باید از تلاش‌ها و مجاهدت‌های آنان قدردانی کرد.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای استان زنجان گفت: شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس با نثار جان خود امنیت، استقلال و عزت کشور را تضمین کردند و امروز وظیفه همه ماست که فرهنگ ایثار، شهادت، مقاومت و دفاع از میهن را به نسل‌های آینده منتقل کنیم.

مدیرکل بنیاد حفظ و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان زنجان با تأکید بر تداوم راه شهدا اظهار کرد: در هفته دفاع مقدس، نیروهای مسلح و مردم با آرمان‌های شهدا و ارزش‌های انقلاب اسلامی تجدید عهد می‌کنند و بر دفاع از سرزمین، استقلال، آزادی و ارزش‌های دینی تأکید دارند.