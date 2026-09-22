https://mehrnews.com/x3d822 ۱ مهر ۱۴۰۵، ۱:۵۲ کد مطلب 6955697 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱ مهر ۱۴۰۵، ۱:۵۲ دیار آفتاب؛ ۲۰۶ شب همصدایی در تجدید میثاق با آرمانهای ولایت اراک- در این ویدئو مردم دویست و ششمین شب تجدید میثاق مردم دیار آفتاب با آرمانهای ولایت را ملاحظه می کنید. دریافت 8 MB کد مطلب 6955697 کپی شد مطالب مرتبط ۲۰۰ شب ایستادگی؛میدان شهدای اراک تبلور پیوند نسلها درسایه پرچم ایران شب ۲۰۷؛ روایت ایستادگی و تجدید میثاق پرشور دیار آفتاب با ولایت یکصدو نود و دومین اجتماع شبانه مردم ساوه در لبیک به فرمان رهبری ۲۰۶ شب ایستادگی؛ مردم گلستان بار دیگر پای کار وطن آمدند اجتماع شبانه مردم خمین در بیعت با رهبری به ایستگاه ۱۷۰ رسید گنبد در شب ۲۰۶؛ روایت تازهای از همراهی مردم نگین شهر در شب ۲۰۶؛ حضور مردم رنگ تازهای گرفت شب ۲۰۶ در گرگان؛ مردم دوباره همدل شدند برچسبها اراک تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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