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۱ مهر ۱۴۰۵، ۱:۵۲

دیار آفتاب؛ ۲۰۶ شب هم‌صدایی در تجدید میثاق با آرمان‌های ولایت

دیار آفتاب؛ ۲۰۶ شب هم‌صدایی در تجدید میثاق با آرمان‌های ولایت

اراک- در این ویدئو مردم دویست و ششمین شب تجدید میثاق مردم دیار آفتاب با آرمان‌های ولایت را ملاحظه می کنید.

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کد مطلب 6955697

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