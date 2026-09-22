۲۰۶ شب ایستادگی؛ مردم گلستان بار دیگر پای کار وطن آمدند

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با دویست‌وششمین شب تجمع‌های مردمی در گلستان، جمعی از مردم با حضور در اجتماعات شبانه، بر حفظ همبستگی و ایستادگی در برابر فشارها و تهدیدهای دشمن تأکید کردند.

در این اجتماعات که در نقاط مختلف استان برگزار شد، مردم با حضور در کنار یکدیگر بر تداوم وحدت و همراهی ملی تأکید کردند و نشان دادند این حضور مردمی همچنان ادامه دارد.

حاضران در این تجمع‌ها با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام اجتماعی، ایستادگی و همدلی را از مهم‌ترین عوامل عبور جامعه از شرایط دشوار عنوان کردند.

دویست‌وششمین شب تجمع‌های مردمی در حالی برگزار شد که استمرار این اجتماعات، جلوه‌ای از حضور جمعی مردم در فضای عمومی شهرها و تأکید آنان بر حفظ همبستگی و آرامش اجتماعی بود.