به گزارش خبرگزاری مهر، از زمان تأسیس دارالفنون تا امروز، نزدیک به دو قرن است که اندیشمندان ایرانی تلاش می‌کنند زبان علمی فارسی را، همگام با پیشرفت‌های دانش و فناوری در علوم گوناگون، روزآمد کنند؛ تلاش‌هایی که گاه شخصی و از سر علاقه فردی بوده و گاه از طریق نهادهای رسمی. به هر روی، اکنون زبان فارسی هزاران اصطلاح و واژه علمی دارد که درک مفاهیم علمی را برای دانش‌پژوهان ایرانی آسان‌تر و دقیق‌تر می‌کنند.

پس از انقلاب، دو نهاد فرهنگی خدمات ارزشمندی در جهت تقویت زبان علمی به جامعه دانشگاهی ارائه کرده‌اند؛ نخست مرکز نشر دانشگاهی که با تأسیس گروه‌های تخصصی پیشگام عرصه واژه‌گزینی شد و سپس فرهنگستان زبان و ادب فارسی که این مسیر را ادامه و توسعه داد.

برای آشنایی با آنچه در طی این چند دهه بر زبان علمی فارسی گذشته است و همچنین بررسی محورهای اصلی زبان علمی، مرکز نشر دانشگاهی با همکاری فرهنگستان زبان و ادب فارسی و مشارکت انجمن زبان‌شناسی ایران، وب‌نشست‌هایی برگزار می‌کند که در آنها پیشکسوتان واژه‌گزینی و متخصصان زبان علمی سخنرانی می‌کنند.

افتتاحیه این نشست‌های برخط (آنلاین) در ساعت ۱۹ سه‌شنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۱ با سخنرانی غلامعلی حداد عادل رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی و ابراهیم‌آبادی، رئیس مرکز نشر دانشگاهی برگزار می‌شود. نشست‌های تخصصی از چهارشنبه ۲۹ تیر با سخنرانی رضا منصوری آغاز می‌شود و دوازده هفته (هر چهارشنبه ساعت ۱۸) ادامه خواهد داشت.

پیوند ورود به جلسات:

https://webinar.itland.org/b/۷xp-pgl-m۵h-hbd