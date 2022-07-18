نشست چند جانبه صادرات غلات اوکراین پیگیری می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزیر دفاع ترکیه از احتمال برگزاری نشست دیگری با محوریت صادارت غلات اوکراین در هفته جاری گفت.

«خلوصی آکار» امروز دوشنبه گفت که مقامات روسیه، اوکراین، ترکیه و سازمان ملل به احتمال زیاد در این هفته به منظور رایزنی بر سر از سرگیری صادرات غلات اوکراین از دریای سیاه با هم دیدار خواهند کرد.

بنا به گفته وزیر دفاع ترکیه، توافق بر سر یک طرح مشتمل بر اصول کلی در رابطه با کریدور صادراتی صورت گرفته است و بنابراین نشستی بین همه طرف ها برای بحث بر سر جزئیات این طرح در این هفته برگزار می شود.

آکار در ادامه یادآور شد که موضوعاتی از جمله مسائل فنی همانند تشکیل مرکز نظارت در استانبول، شناسایی مسیرهای امن و ایست بازرسی در خروجی ها و ورودی های بندری در دستور کار نشست این هفته قرار دارد.

«جوزپ بورل» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز امروز دوشنبه اعلام کرد: از سرگیری صادرات غلات از اوکراین مسئله مرگ و زندگی است.

صادارت غلات اوکراین، به عنوان یکی از بزرگترین صادرکنندگان جهانی، از زمان آغاز درگیری نظامی در این کشور با اختلال روبرو شده است. دبیرکل سازمان ملل متحد چندی پیش اعلام کرد که مذاکرات چند جانبه به منظور حل و فصل اختلافات بر سر صادرات غلات اوکراین زمان بر خواهد بود.